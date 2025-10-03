flatexDEGIRO: près de 34 000 nouveaux clients en septembre
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 09:40
Les actifs en conservation s'élevaient à 91,86 milliards d'euros à la fin du mois, dont 86,32 milliards d'euros de titres et 5,55 milliards d'euros de dépôts en espèces.
Le portefeuille de prêts sur marge s'élevait à 1,23 milliard d'euros.
Les clients de flatexDEGIRO ont réglé 6,27 millions de transactions, dont 72 % de toutes les transactions relatives aux produits de trésorerie (actions, obligations, ETP) et aux crypto-monnaies.
