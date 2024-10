Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client flatexDEGIRO: plus de 29 000 nouveaux clients en septembre information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - Environ 29 400 nouveaux comptes clients ont été ouverts chez flatexDEGIRO en septembre, portant la base client totale à 2,96 millions.



Les actifs sous conservation s'élevaient à 64,6 milliards d'euros à la fin du mois, dont 60,87 milliards d'euros de titres et 3,73 milliards d'euros de dépôts en espèces.



Les clients de flatexDEGIRO ont réalisé 4,41 millions de transactions, dont 70 % de toutes les transactions concernaient des produits de trésorerie (actions, obligations, etc.).





