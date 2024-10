Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client flatexDEGIRO:nouvelle croissance des revenus au 3è trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 18:26









(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO a poursuivi la croissance de ses revenus et de ses bénéfices au 3ème trimestre 2024.



Sous l'effet de la hausse des revenus de commissions et d'intérêts, les revenus ont augmenté de 10,1% d'une année sur l'autre pour atteindre 111,7 millions d'euros (T3 2023 : 101,4 millions d'euros).



Sur la base des chiffres des neuf premiers mois, avec un revenu net qui a plus que doublé pour atteindre 85,7 millions d'euros (9M 2023 : 40,6 millions d'euros), la société a réaffirmé son objectif d'atteindre un revenu net dans la partie supérieure des prévisions, soit jusqu'à 108 millions d'euros pour l'exercice en cours.



Cela correspond à un taux de croissance de 50 % par rapport aux 71,9 millions d'euros atteints en 2023.



En ce qui concerne les revenus, qui ont augmenté de 21,6 % pour atteindre 353,4 millions d'euros au cours des neuf premiers mois, flatexDEGIRO s'attend même à une augmentation à un chiffre légèrement supérieur à la prévision communiquée précédemment de 15 %.



Benon Janos, directeur général adjoint et directeur financier de flatexDEGIRO, a déclaré : ' flatexDEGIRO a de nouveau fait preuve d'une très forte performance opérationnelle au cours du troisième trimestre, tous les chiffres clés des bénéfices continuant à dépasser les niveaux de l'année précédente. Nous sommes très confiants pour le dernier trimestre de l'année et nous continuons à prévoir une année record pour flatexDEGIRO, au cours de laquelle nous visons à augmenter notre revenu net jusqu'à 108 millions d'euros, soit une amélioration de 50 % par rapport à l'année précédente. '





Valeurs associées FLATEXDEGIRO 14,84 EUR XETRA -0,90%