FlatexDegiro: lance un programme de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de FlatexDegiro, en coordination avec le conseil de surveillance de la société, a décidé hier de mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions.



La demande d'autorisation auprès de l'autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin) a été acceptée.



Le programme de rachat d'actions porte sur un maximum de 11 003 254 actions d'une valeur maximale de 50 millions d'euros (hors frais annexes).



Le programme de rachat d'actions débutera le 1er octobre 2024 et se terminera au plus tard le 7 mai 2025.



FlatexDegiro a mandaté une banque d'investissement pour exécuter le programme de rachat d'actions.



Benon Janos, Co-CEO et CFO de flatexDegiro : ' Avec le lancement de notre programme de rachat d'actions, nous concrétisons la stratégie d'allocation du capital que nous avons définie l'année dernière. Cela souligne notre solidité financière et notre volonté de créer de la valeur pour nos actionnaires '.





