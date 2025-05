flatexDEGIRO: départ du directeur technique information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 14:19









(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO AG annonce que Stephan Simmang, son directeur technique (CTO) quittera le directoire à la fin du mois et mettra fin à son contrat d'ici fin 2025 au plus tard pour relever de nouveaux défis.



Ses fonctions seront reprises par Jens Möbitz, directeur des opérations.



Katarzyna Rybnik, adjointe de Stephan Simmangdepuis 2021, assurera la direction fonctionnelle de la division technologique et reportera à Möbitz.



'Je regrette profondément son départ, mais respecte pleinement sa décision', déclare Stefan Müller, président du conseil de surveillance.





