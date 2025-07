flatexDEGIRO: bénéfice net trimestriel en hausse de 28% information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 18:32









(Zonebourse.com) - flatexDEGIRO a publié un chiffre d'affaires de 132,1 ME au titre du 2e trimestre, en hausse annuelle de 11,3%. Dans le même temps, le bénéfice net augmente de 28,2 % pour atteindre 39,5 millions d'euros.



Les revenus de commissions augmentent de 28,2 % à 84,7 millions d'euros, tandis que les revenus d'intérêts ont reculé de 10,4%, à 42,8 millions d'euros.



flatexDEGIRO indique que l'ouverture de quelque 103 000 nouveaux comptes clients au cours du trimestre, portant la base de clients à 3,29 millions.



Dans ce contexte, le conseil d'administration relève ses objectifs 2025, visant désormais plus de 500 MEUR de chiffre d'affaires annuel et un résultat net entre 128 et 139 MEUR (+15 à +25 %).



Outre la forte croissance des commissions (+28 %), l'activité a bénéficié d'entrées nettes de trésorerie de 5,6 MdsEUR, et d'une maîtrise des coûts, avec une baisse de 20 % des frais administratifs.



'Notre activité continue d'évoluer dans la bonne direction : lors des semaines de trading exceptionnellement dynamiques en début de trimestre, nous avons une nouvelle fois démontré la solidité de notre plateforme et la qualité de notre service client personnalisé', a commenté le CEO Oliver Behrens. 'La confiance continue de nos clients se reflète dans les 5,6 milliards d'euros d'entrées nettes enregistrées au cours des six derniers mois seulement', a-t-il ajouté.





Valeurs associées FLATEXDEGIRO 26,460 EUR XETRA -2,00%