flatexDEGIRO: bénéfice net en hausse de 55% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 10:12









(CercleFinance.com) - flatexDEGIRO a annoncé ses résultats préliminaires pour l'exercice 2024. Le bénéfice net augmente de 55 % pour atteindre 112 millions d'euros, dépassant la guidance.



Les revenus de commissions augmentent de 20 % à 282 millions d'euros, tandis que les revenus d'intérêts progressent de 32 % à 180 millions d'euros.



flatexDEGIRO indique que l'ouverture de 421 000 nouveaux comptes clients au cours de l'année porte la base de clients à 3,1 millions, avec des flux nets de trésorerie de 6,6 milliards d'euros.



Le broker fixe ses priorités stratégiques : croissance de la clientèle et nouveaux produits et services associés à une efficacité opérationnelle.



Pour 2025, la société anticipe une évolution de son chiffre d'affaires entre -5 % et +5 % par rapport à 2024 et un résultat net variant de -5 % à +10 %.



A l'horizon 2027, flatexDEGIRO cible des revenus de 650 millions d'euros avec un bénéfice net environ 200 millions d'euros.







Valeurs associées FLATEXDEGIRO 18,39 EUR XETRA -3,29%