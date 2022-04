Flash mensuel ODDO BHF Polaris Family : Aucune exposition des fonds aux actions et obligations russes

Flash info ODDO BHF Polaris Family Mars 2022

Résilience - comment adapter un portefeuille aux crises

Les fonds de la gamme ODDO BHF Polaris sont gérés avec un horizon d'investissement à long terme. Nous nous concentrons donc sur les titres qui promettent une participation aux tendances de croissance structurelles et séculaires. Cependant, des crises géopolitiques telles que la guerre en Ukraine peuvent occulter ces tendances de long terme le temps de leur durée. Par conséquent, la résilience, c'est-à-dire la capacité à résister aux crises, est une caractéristique que nous recherchons dans nos portefeuilles, surtout dans ces périodes. Il est alors important de protéger le portefeuille contre les pertes majeures et d'attendre le bon moment pour augmenter le risque. Dans ce Flash Info, nous souhaitons vous montrer les outils dont nous disposons pour renforcer la résilience des portefeuilles ODDO BHF Polaris.

Réduire le risque grâce à une allocation d'actifs proactive

Les quatre fonds ODDO BHF Polaris peuvent contrôler de manière flexible le quota d'actions dans certaines limites. Cela permet de réagir si les perspectives des actions s'assombrissent à moyen terme et que d'autres formes d'investissement promettent des rendements plus élevés ou plus de sécurité. Depuis leur création, les fonds ont profité de cette flexibilité. En tant qu'investisseurs à long terme, nous nous efforçons toutefois de maintenir un taux de rotation faible. Outre la constitution de liquidités, les fonds offrent également la possibilité de couvrir la part d'actions. Par exemple, le ODDO BHF Polaris Dynamic et le ODDO BHF Polaris Flexible détenaient des options de vente sur le Nasdaq 100 dès janvier 2022 pour amortir une baisse du marché des actions.

Couverture pour la défense du portefeuille à court terme

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné une tension mondiale sur les actifs à risque, notamment sur les actions. Seuls quelques actifs comme les matières premières ont pu bénéficier de la crise. Dans de telles phases, nous voulons éviter de vendre à des prix défavorables les actions, auxquelles nous continuons de croire à long terme. C'est pourquoi nous utilisons également des produits dérivés qui génèrent des revenus en cas de pertes sur certains marchés et permettent ainsi de couvrir le portefeuille. Dans ODDO BHF Polaris Dynamic, par exemple, nous utilisons depuis un certain temps des contrats à terme sur la bourse technologique du Nasdaq, car les valeurs technologiques ont particulièrement souffert de la hausse des taux d'intérêt. Ces opérations de couverture à court terme permettent de gérer les crises avec des pertes moindres.

L'endettement lorsque les taux d'intérêt augmentent

L'une de nos principales missions est d'éviter le risque d'une perte durable de capital. Un critère essentiel pour les entreprises dans lesquelles nous investissons est d'avoir une position financière solide. Nous recherchons des entreprises qui ont peu ou pas de dettes. Une position financière solide signifie que l'entreprise dispose d'un bilan solide dans n'importe quel environnement et qu'elle n'est pas dépendante du marché du crédit. Lorsque les taux d'intérêt augmentent sensiblement, cela pèse sur les entreprises fortement endettées en particulier, par le biais de charges d'intérêts plus élevées. La capacité de gain d'une entreprise très endettée est diminuée par les charges d'intérêts, ce qui entraîne finalement une baisse des bénéfices. Nous ne voulons pas investir dans des entreprises dont les bénéfices finissent par aller aux détenteurs d'obligations dans une large proportion. C'est encore pire lorsqu'une entreprise très endettée connaît de graves difficultés financières en raison de son niveau d'endettement élevé. Si une entreprise ne peut plus rembourser ses dettes en cas de crise, les conséquences pour ses actionnaires sont dévastatrices. Cela peut arriver à des entreprises dotées des modèles économiques les plus solides, dans des situations où les marchés du crédit s'effondrent complètement et où les fondamentaux n'ont plus d'importance. Ces situations sont rares mais doivent être évitées par les investisseurs. Étant donné que le capital est rarement un obstacle à la croissance des entreprises de haute qualité dans notre univers d'investissement, une structure de capital agressive constituerait un risque inutile.

Orientation des investissements

Nous sommes également en mesure de rendre le portefeuille résistant à la crise en ajustant l'orientation des investissements. Nos fonds restent axés sur les actions de qualité. Nous entendons par là les entreprises qui présentent un rendement élevé du capital, des avantages concurrentiels clairement définis, des taux de croissance structurellement élevés et une valorisation raisonnable. Dans l'environnement actuel, nous accordons une attention particulière à la résilience aux chocs économiques ou externes. Toutefois, compte tenu de l'incertitude accrue actuelle, nous orientons le portefeuille d'actions de manière un peu plus défensive que d'habitude. Mais plusieurs des secteurs dans lesquels nous investissons en tant qu'investisseurs de qualité offrent des opportunités même dans l'environnement actuel. Il s'agit notamment des actions du secteur de la santé, comme Stryker et Roche, qui profitent du fait que les traitements reportés doivent être rattrapés après la baisse des chiffres du Covid. Les activités des fabricants de biens de consommation tels que Nestlé (alimentation) et Reckitt Benckiser (produits de nettoyage, entre autres) se portent également bien, indépendamment de l'état de l'économie. Et c'est particulièrement important en période d'inflation : ces producteurs de marques ont le pouvoir de fixer les prix pour répercuter l'augmentation des coûts sur les clients. Il est également important de savoir dans quoi on n'investit pas. Ni les actions ni les obligations russes ne sont représentées dans les portefeuilles des fonds ODDO Polaris.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.

Aucune des entreprises susmentionnées n'est visée par une recommandation d'investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.