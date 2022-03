Flash mensuel ODDO BHF Artificial Intelligence : Zoom sur les opérations de fusion/acquisition dans le secteur des jeux vidéos

(Crédits photo : Pexels - Kerde Severin )

Actualité oblige, nous souhaitons, dans ce nouveau flash, montrer comment et pourquoi un des secteurs de prédilection du fonds ODDO BHF Artificial Intelligence, les Jeux Vidéos, a vu dès les premières semaines de 2022 une série sans précédent d'opérations de fusion/acquisition.

Deux OPA majeures dans le secteur dès le début de 2022

Sous l'effet combiné de :

1) crainte de normalisation brusque de l'engagement des joueurs après le « boost » des différents confinements,

2) nombreux décalages de lancements de nouveaux jeux compte tenu des challenges que pose le travail à distance dans l'industrie

3) de sérieux problèmes de culture d'entreprise et de conditions de travail dans plusieurs sociétés (Activision-Blizzard et Ubisoft notamment)

4) des conséquences du changement de l'IDFA (ID for Advertisers) chez Apple pour les jeux mobiles, le secteur des jeux vidéos a été voué aux gémonies par les investisseurs en 2021 (-6% pour l'ETF VanEck Jeux Vidéos contre +27% pour le S&P 500).

Alors qu'une large partie du marché ne considérait plus ce secteur comme « investissable » compte tenu des problèmes cités précédemment, Take Two et Microsoft nous ont soudainement rappelé la valeur présente dans le secteur. D'abord, le 10 Janvier 2022, lorsque Take-Two achète Zynga (société présente dans notre fonds) pour près de 13 Bn (payé environ deux tiers en titres et 1/3 en cash), soit une prime de 64% sur le dernier cours coté. Puis le 17 Janvier 2022, lorsque Microsoft annonce avoir trouvé un accord pour acheter Activision pour 95 Bn USD (100% cash), soit une prime de 45% sur le dernier cours côté. Au-delà du côté opportuniste de ces opérations (acheter de bons actifs à prix attractifs après la sous performance de 2021), il nous semble intéressant de détailler dans le paragraphe suivant les raisons fondamentales de cet empressement à acquérir les principaux actifs stratégiques du secteur.

Les fondements de cette accélération de l'histoire dans les Jeux Vidéos

Plusieurs raisons président à cette accélération des grandes opérations stratégiques dans le secteur: (1) La volonté de sécuriser du contenu (franchises, jeux live services) de qualité sachant que la différenciation dans l'industrie se fait par le contenu et non par la plateforme. L'exclusivité du contenu sera primordiale pour les plateformes de streaming de jeu vidéo (Microsoft Xcloud, Google Stadia, Amazon Luna), (2) Générer des synergies de couts mais surtout des synergies de revenus. Microsoft pourrait améliorer fortement l'attractivité de son Xbox game pass avec l'addition des jeux Activision-Blizzard. Le groupe pourrait également profiter du savoir-faire d'Activision-Blizzard sur le mobile pour développer des jeux mobiles utilisant ses propres franchises (Halo, Forza Horizon, Elder Scrolls, etc…). Concernant Take Two et Zynga, le premier pourra utiliser l'expertise mobile/Free to play de Zynga pour commercialiser ces franchises clés sur le mobile alors que Zynga profitera du savoir-faire de Take Two pour accélérer ses initiatives « cross plateforms », (3) accéder à une base de joueurs établies. Activision-Blizzard a une base de joueurs actifs de près de 390m de MAU (fin sept 2021) soit plus que le nombre d'abonnés à Netflix ou d'utilisateurs actifs sur Twitter ou Twitch, (4) Sécuriser des ressources humaines de qualité sachant qu'il y a une pénurie croissante dans l'industrie compte tenu des nombreuses opportunités dans les grandes sociétés tech, et les sociétés de blockchain gaming, (5) Préparer la montée en puissance du concept de MetaVerse (dont les éditeurs de jeux sont finalement les précurseurs) et contrer les avances prises par respectivement Meta (ex Facebook) et Roblox dans le domaine.

