Flash Marchés : la Chine en quête d'un nouveau souffle

Flash Marché

- La Chine a lancé un vaste plan de stimulation économique dépassant les attentes des investisseurs.

- Aux États-Unis, les données économiques publiées continuent de témoigner d'une dynamique de croissance positive.

- Dans la zone euro, les doutes s'installent davantage sur la pérennité de la croissance.

A un moment critique dans le cycle économique mondial où le questionnement sur l'intensité du ralentissement économique s'amplifie, c'est la coordination de l'action publique en Chine qui marque cette fin de mois en dépassant les attentes des investisseurs et en soutenant un puissant rebond des actions chinoises ainsi que de l'ensemble des bourses mondiales, en particulier celles des pays émergents. Le choc de confiance provoqué par la Chine peut s'expliquer par l'étendue de stimulus, à la fois monétaire avec ses baisses de taux, financier avec le soutien apporté à la bourse locale, économique via les mesures apportées au secteur immobilier, et même fiscal par le soutien conféré aux ménages et aux entreprises. Nous comprenons ce nouveau dispositif de stimulation économique comme la volonté affichée du gouvernement chinois d'atteindre sa cible de croissance de 5%, après une année 2023 où la croissance a été parmi les plus faibles pour la Chine depuis 1990. Cela étant, nous voyons difficilement à ce stade, la possibilité de voir la Chine excéder cette cible de croissance, compte tenu de ses difficultés structurelles.

Dans le même temps, aux États-Unis, les données économiques publiées continuent de témoigner d'une dynamique de croissance positive comme en attestent la révision haussière du PIB, le recul des demandes d'allocation chômage ou même le niveau encore élevé de la consommation des ménages. Le tableau dressé par ces statistiques est donc éloigné de celui d'une économie en récession. Néanmoins, nous devons continuer de scruter les indicateurs avancés du cycle qui sont à l'inverse moins élogieux sur l'état de la conjoncture. C'est d'ailleurs en zone euro que les doutes s'installent davantage sur la pérennité de la croissance si l'on en juge les dernières enquêtes de confiance à l'instar du PMI et l'IFO qui sont particulièrement inquiétants. C'est la raison pour laquelle certains banquiers centraux s'expriment davantage avec un ton plus dovish, favorable notamment à une action dès le mois d'octobre. Pourtant, lors de la réunion de septembre, Christine Lagarde avait souligné la nécessité de prendre le temps d'observer les effets de l'assouplissement monétaire sur l'activité et que la BCE ne disposerait que de peu d'éléments supplémentaires avant la prochaine réunion (17 octobre).

Dans ce contexte où la sensibilité aux surprises économiques augmente, nous maintenons un score neutre sur les actions avec néanmoins, une surpondération sur les actions émergentes et adoptons un score global neutre sur les obligations avec un biais positif sur le portage apporté par les marchés émergents et Investment Grade.

ACTIONS EUROPÉENNES

Le marché européen a une nouvelle fois clôturé en hausse cette semaine, porté par les annonces de relance économique du gouvernement chinois. Ces mesures ont stimulé les secteurs fortement exposés au consommateur chinois. Le secteur de la consommation discrétionnaire a ainsi enregistré la meilleure performance de la semaine, suivi par celui des matières premières, grâce aux espoirs de reprise dans la région.

En matière de fusions et acquisitions, des développements notables ont eu lieu dans les discussions entre UniCredit et Commerzbank. Lundi dernier, UniCredit a annoncé détenir 21% du capital de Commerzbank via des instruments dérivés. Toutefois, le gouvernement allemand s'est exprimé contre cette alliance, déclarant ne pas vouloir vendre le reste de sa participation dans la banque allemande. De son côté, la direction d'UniCredit a montré une certaine ouverture sans préciser clairement si elle envisage de rester un investisseur minoritaire ou de procéder à une acquisition totale de Commerzbank.

Dans le secteur des jeux vidéo, Ubisoft a reporté le lancement du prochain volet de sa célèbre série Assassin's Creed. Initialement prévu pour mi-novembre, le jeu ne sortira finalement qu'à la mi-février. Bien que les analystes aient anticipé une révision des bénéfices, celle-ci s'est avérée plus marquée que prévu. La société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de marges opérationnelles, entraînant une chute de près de 15% de son titre en bourse.

L'entreprise française Trigano, spécialisée dans les camping-cars, a publié des résultats annuels rassurants. Le chiffre d'affaires a enregistré une augmentation de plus de 10% pour l'année 2024, et un dividende a été annoncé. La direction a également évoqué des tendances encourageantes pour les premières ventes de 2025 et se montre confiante pour l'avenir.

Des nouvelles positives sont venues du secteur des spiritueux, où le groupe britannique Diageo a fait preuve de résilience. Contrairement aux anticipations de nombreux investisseurs, aucun avertissement n'a été lancé lors de la publication des résultats de l'entreprise cette semaine. Les prévisions pour 2025 ont été maintenues, et le groupe a annoncé l'acquisition de la marque Ritual Zero Proof aux États-Unis pour renforcer sa présence dans cette région.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :