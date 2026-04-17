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Flash marchés : entre Téhéran et Washington, un dialogue au long cours
information fournie par Edmond de Rothschild AM 17/04/2026 à 17:58

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

Aux États-Unis, les dernières données confortent un biais inflationniste lié à la transmission des droits de douane et aux services.

La croissance française s'est montrée résiliente au premier trimestre 2026 (+0,3 %), alors que l'Allemagne a revu ses prévisions de croissance à la baisse, à 0,5 % et 0,9 % pour 2026 et 2027 (contre 1 % et 1,7 % auparavant), reflétant sa plus grande dépendance aux énergies fossiles.

En Chine, la croissance du PIB au premier trimestre, à 5 %, ressort légèrement au-dessus des attentes (4,8 %), portée par une production industrielle en hausse.

Le marché reste suspendu à l'évolution des pourparlers irano-américains, relancés à Islamabad le week-end dernier, en parallèle de l'ouverture de discussions entre le Liban et Israël. Ce premier cycle de négociations s'est soldé par un échec, butant notamment sur le refus des États-Unis d'accorder à l'Iran un droit de contrôle sur le détroit d'Ormuz et sur le  refus de Téhéran de limiter son programme nucléaire. Dans la foulée, Washington a mis en place un blocus des ports iraniens, déployé des troupes supplémentaires et averti la population américaine du risque de prix durablement plus élevés, tandis que la Chine appelait à la désescalade.

(...)

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