Flash Implanet

Implanet Un S1 de reprise à 3,718 M€ Implanet poste un S1 2021 à 3,718 M€ (+ 43% vs S1 2020), marqué par une forte progression de l'activité Rachis, dont JAZZ. De plus, Implanet a signé deux accords de distribution. Opinion Achat Fort avec un objectif de cours de 1,73 €. H1 recovery at € 3.718 million

Implanet posts a H1 2021 at € 3.718 m (+ 43% vs H1 2020), marked by a strong growth of the Rachis activity, including JAZZ. In addition, Implanet has signed two distribution agreements. Strong Buy opinion with a price target of € 1.73. Jean-Pierre LOZA

Financial Analyst

jploza@genesta-finance.com

+33 1.45.63.68.87