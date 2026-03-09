Flambée du pétrole: les Bourses européennes ouvrent en nette baisse

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en nette baisse lundi, emportées par la flambée historique des prix du pétrole et l'envolée des prix du gaz avec la guerre au Moyen-Orient, ravivant les craintes d'un choc inflationniste.

Dans les premiers échanges européens, la Bourse de Paris lâchait 2,59%, Francfort perdait 2,47%, Londres 1,57% et Milan 2,71%.

