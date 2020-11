Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Flamanville-EDF s'attend à un feu vert avant 2021 pour la réparation des soudures défectueuses Reuters • 13/11/2020 à 09:24









13 novembre (Reuters) - * EDF VISE UN ACCORD DE L'ASN D'ICI FIN 2020 POUR RÉPARER LES SOUDURES DÉFECTUEUSES DE L'EPR DE FLAMANVILLE LES MOINS ACCESSIBLES * LA COMPAGNIE L'A FAIT SAVOIR DANS UNE PRÉSENTATION PUBLIÉE À L'OCCASION DE L'ANNONCE DE SES RÉSULTATS DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2020 Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.09%