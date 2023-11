FL Entertainment, tiré par les paris, continue à grossir au 3T

FL Entertainment, maison-mère du géant de la télévision Banijay et de la société Betclic, a accru son chiffre d'affaires au 3e trimestre, tiré par les paris sportifs, tout en poursuivant sa stratégie d'acquisitions, selon un communiqué publié jeudi.

Photo de la page d'accueil du site de paris en ligne BetClic le 7 juin 2010. ( AFP / JOEL SAGET )

La progression globale de ses revenus de 3,4%, à 943 millions d'euros, cache des disparités, avec une érosion dans la production de contenus (-0,6% à 713 millions) mais un nouveau bond dans les paris sportifs et les jeux d'argent en ligne (+17,9% à 229,3 millions d'euros).

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires est en hausse de 5,6%, à 2,87 milliards d'euros. Sur la même période, le résultat net s'établit à 21 millions d'euros, contre une perte nette de 80 millions d'euros un an plus tôt.

Le groupe, qui produit des émissions et séries dans 21 pays, a bénéficié d'une demande des plateformes de streaming qui est restée soutenue, a précisé le directeur général, François Riahi.

Il prévoit au 4e trimestre une forte hausse de l'activité de sa production de contenus, comme des paris et jeux en ligne.

Durant le trimestre, le groupe a poursuivi son développement en investissant dans Hyphenate Media Group, codirigée par l'actrice et productrice Eva Longoria, et en finalisant le rachat de 52% de Balich Wonder Studio, spécialiste mondial des événements live.

Il a aussi pris une part minoritaire dans The Independents, expert de la communication des marques de luxe, et acquis la majorité de The Forge, acteur phare de la production de contenus scénarisés au Royaume-Uni.

Globalement, le groupe possède un catalogue de 180.000 heures de contenus, en hausse de 13% par rapport à fin 2022, ce qui fait de lui "le leader mondial en production et en taille de catalogue", a déclaré le directeur général.