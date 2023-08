FL Entertainment: résultats du premier semestre 2023

FL Entertainment publie ses résultats du premier semestre 2023. Le Groupe réalise d’excellentes performances financières portées par une dynamique soutenue de ses activités et une rentabilité parmi les plus élevées du secteur : une croissance de +7,9% à taux de change constants des revenus à 1 923M€, avec une croissance à deux chiffres au 2ème trimestre (+14,2%). L’EBITDA ajusté du Groupe est en progression de +10,1% à 327M€.

Le Groupe a par ailleurs refinancé avec succès une partie de la dette de Banijay, renforçant ainsi sa flexibilité financière.



En outre, dans le cadre de son ambition de devenir un géant mondial intégré du divertissement, le Groupe diversifie son activité de Production et distribution de contenus en se positionnant sur le secteur des événements live à travers des investissements stratégiques au capital de deux sociétés de ce secteur, solidement établies sur leur marché, rentables et en croissance. Ce segment, en plein essor et encore très fragmenté, présente un fort potentiel de développement et de synergies avec les activités existantes, dans un contexte de demande accrue d’expériences live.

FL Entertainment confirme ses objectifs 2023 et révise à la hausse son objectif d’EBITDA ajusté 2023 pour tenir compte des dernières opérations de croissance externe. Les objectifs à moyen terme demeurent inchangés. Le Groupe est bien orienté pour continuer de renforcer ses positions de leader en 2023, sur des marchés structurellement porteurs.