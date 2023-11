FL Entertainment: résultats des neuf premiers mois 2023

A fin septembre 2023, FL Entertainment affiche une performance solide, avec des revenus en croissance de 7.5% à taux de change constants de 2 866 m€, et un EBITDA ajusté en progression de 8.1% (16.5% de marge). Cette croissance continue et solide s’est forgée grâce à sa position de leader sur ses marchés et sa capacité à saisir les opportunités, afin de consolider sa position de leader du divertissement.

L’activité de production et distribution de contenus s’est montrée résiliente grâce à la popularité de ses marques emblématiques et une créativité soutenue. Les récentes opérations de croissance externe soulignent sa capacité à consolider son marché (Hyphenate Media Group et The Forge), et à se diversifier (Balich Wonder Studio et The independents dans les événements live).

Le segment des jeux et paris sportifs en ligne réalisent une performance très solide, avec une hausse de 34% de sa base de Joueurs Actifs Uniques. Post-T3, octobre a été pénalisé par des résultats sportifs défavorables mais l’inversion de tendance, déjà visible, devrait compenser cet impact d’ici fin 2023 ou au T1 2024 au plus tard. Engagé dans une offre de jeu responsable, Betclic devient le premier opérateur à recevoir la certification internationale GamCare.

L’objectif d’EBITDA ajusté du Groupe de 750m€ PF des acquisitions pour 2023 pourrait être impacté de (10)-(15)m€, lié à des retards et annulations d’évènements live en raison du conflit au Moyen-Orient.