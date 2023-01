FL Entertainment: Bonne orientation de l’activité & confirmation des objectifs 2022. Nouvelles options de financement à l’étude

FL Entertainment, groupe international de divertissement numérique, a bénéficié d’une forte dynamique de ses deux secteurs d'activité au cours de l’année 2022.



Grâce à cette dynamique positive observée au cours de l'année, et aux positions de leader du groupe dans des segments attractifs et en croissance de l'industrie du divertissement, FL Entertainment reconfirme ses prévisions pour 2022.



FL Entertainment étudie en permanence les solutions que peuvent lui proposer les marchés de capitaux afin de diversifier ses sources de financement, de renforcer sa structure de capital et rendre plus flexible son bilan dans le cadre de l'exécution de sa stratégie.



Dans ce contexte, la société évalue actuellement un financement potentiel par une émission d’obligations convertibles, sous réserve des conditions du marché.