Fivespan Partners dépasse les 10% du capital de Lectra
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 14:35
Ce franchissement de seuils résulte d'acquisitions d'actions Lectra sur le marché. Le déclarant a précisé détenir, au 2 mars 2026, 4 289 620 actions représentant 11,27% du capital et des droits de vote de cette société.
Fivespan Partners envisage, en fonction des conditions de marché et de la situation économique globale de Lectra, de poursuivre ses achats d'actions, mais n'a pas l'intention de prendre le contrôle de la société.
Il n'a pas non plus l'intention de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes au conseil d'administration, une position qui "pourra être revue en cas de changements significatifs dans la situation de la société et de son environnement".
Valeurs associées
|17,870 EUR
|Euronext Paris
|-3,41%
