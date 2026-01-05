 Aller au contenu principal
Five9 chute suite à la rétrogradation de Piper Sandler à "neutre"
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 11:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier -

** Les actions de la société de logiciels pour centres d'appels FIVN.O chutent de 1,22% à 18,58 dollars dans les transactions de pré-marché

** Piper Sandler rétrograde l'action de "surpondération" à "neutre"

** La société de courtage souligne les préoccupations concernant l'IA qui perturbe les modèles de tarification traditionnels basés sur les sièges et pèsera sur l'entreprise

** CCaaS (centre de contact en tant que service) Les conversions se produisent toujours mais prennent plus de temps - selon le courtage ** Piper Sandler réduit le prix cible de 26 $ à 21 $, ce qui représente une hausse de 11 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 18,81 $

** "Un nouveau directeur général a pris la relève, mais la meilleure voie à moyen terme serait probablement de devenir une société privée à ce stade" - Piper Sandler ** L'année dernière, en décembre, la société a nommé Amit Mathradas comme nouveau directeur général

** 16 courtiers sur 22 évaluent l'action à "acheter" ou plus, six à "conserver"; leur estimation médiane est de 35 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture précédente, l'action a baissé de 54% au cours de la dernière année

Valeurs associées

FIVE9
18,8000 USD NASDAQ -6,23%
05/01/2026

