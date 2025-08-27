Five Below relève ses prévisions annuelles après des résultats trimestriels positifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions du distributeur discount Five Below

FIVE.O en hausse de 3,4 % à 149,12 $ après la cloche

** La société relève ses prévisions de revenus annuels et de bénéfices après avoir publié des résultats positifs pour le deuxième trimestre, en raison de la demande des consommateurs pour des produits à prix réduits dans un contexte d'inflation du coût de la vie

** Les ventes nettes annuelles devraient se situer entre 4,44 et 4,52 milliards de dollars, par rapport aux prévisions précédentes de 4,33 à 4,42 milliards de dollars

** Le bénéfice par action ajusté annuel devrait se situer entre 4,76 et 5,16 dollars, contre une prévision précédente de 4,25 à 4,72 dollars

** Le chiffre d'affaires net de 1,03 milliard de dollars au deuxième trimestre a battu les estimations de 992,7 millions de dollars; le bénéfice par action ajusté de 81 cents a également battu les estimations de 62 cents - données compilées par LSEG

** L'action a augmenté de 37,6 % depuis le début de l'année