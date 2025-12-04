 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 112,98
+0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Five Below progresse après avoir relevé son chiffre d'affaires net et ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale en cours
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 11:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions du distributeur à prix réduit Five Below FIVE.O augmentent de 3% à 168 $ avant le marché

** La société prévoit des ventes nettes annuelles de l'ordre de 4,62 à 4,65 milliards de dollars, contre 4,44 à 4,52 milliards de dollars précédemment

** Le BPA ajusté pour l'année fiscale 26 devrait se situer entre 5,71 et 5,89 dollars, contre 4,76 à 5,16 dollars précédemment

** Les résultats du 3e trimestre de la société sont également supérieurs aux estimations des analystes

** Jefferies déclare que le modèle de la société alimente la croissance, que l'expansion des magasins reste sur la bonne voie et que le merchandising et l'exécution de la chaîne d'approvisionnement stimulent les ventes; augmente le PT à 215 $ contre 185 $

** J.P.Morgan augmente le PT sur le titre à 197 $ contre 186 $

** Douze analystes considèrent l'action comme "acheter" ou supérieure, 12 la considèrent comme "conserver" et un comme "vendre"; PT médian à 175 $ - données compilées par LSEG

** L'action FIVE a augmenté de plus de 55% depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture

Valeurs associées

FIVE BELOW
163,1500 USD NASDAQ +2,67%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank