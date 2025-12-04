Five Below progresse après avoir relevé son chiffre d'affaires net et ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale en cours

4 décembre - ** Les actions du distributeur à prix réduit Five Below FIVE.O augmentent de 3% à 168 $ avant le marché

** La société prévoit des ventes nettes annuelles de l'ordre de 4,62 à 4,65 milliards de dollars, contre 4,44 à 4,52 milliards de dollars précédemment

** Le BPA ajusté pour l'année fiscale 26 devrait se situer entre 5,71 et 5,89 dollars, contre 4,76 à 5,16 dollars précédemment

** Les résultats du 3e trimestre de la société sont également supérieurs aux estimations des analystes

** Jefferies déclare que le modèle de la société alimente la croissance, que l'expansion des magasins reste sur la bonne voie et que le merchandising et l'exécution de la chaîne d'approvisionnement stimulent les ventes; augmente le PT à 215 $ contre 185 $

** J.P.Morgan augmente le PT sur le titre à 197 $ contre 186 $

** Douze analystes considèrent l'action comme "acheter" ou supérieure, 12 la considèrent comme "conserver" et un comme "vendre"; PT médian à 175 $ - données compilées par LSEG

** L'action FIVE a augmenté de plus de 55% depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture