Fitch Ratings : "Le taux du livret A renforcera la rentabilité des banques françaises"

(AOF) - "La rentabilité des banques françaises sera favorisée par la prochaine réduction de 60 points de base du taux d'intérêt du Livret A et du Livret de Développement Durable Solidaire (LDDS) à 2,4 %, selon Fitch Ratings. Nous pensons que cette réduction, qui est légèrement supérieure à ce que nous avions prévu, et celle du Livret d'Epargne Populaire (-50bp, à 3,5%), qui prendront toutes deux effet le 1er février, généreront environ 1,6 milliard d'euros de revenus d'exploitation supplémentaires pour les six plus grandes banques en 2025".

Ce qui équivaut à une augmentation d'environ 1% par rapport à leurs revenus d'exploitation de 2023.

Cette évolution sera légèrement positive pour le secteur.

Fitch Ratings ne s'attend pas à ce que la réduction des taux éloigne de nombreux clients des dépôts réglementés. Les épargnants français sont largement réfractaires au risque et apprécient la sécurité et la liquidité de ces comptes. Les taux des nouveaux comptes de dépôt à terme concurrents sont en baisse, les banques réagissant à la réduction des taux d'intérêt directeurs de la BCE.

"Le taux du livret A renforcera la rentabilité des banques françaises, bien qu'il parte d'un niveau peu élevé par rapport à leurs homologues européens. Il s'agit d'un des nombreux facteurs susceptibles d'améliorer progressivement la rentabilité", souligne Fitch Ratings.