(The following statement was released by the rating agency) Fitch Ratings-Paris-14 October 2020: Selon Fitch, le remplacement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) par des recettes de TVA en 2021, prévu dans le projet de loi de finances pour 2021, est positif pour la qualité de crédit des régions car elle leur permettra d'éviter une baisse sensible de recettes fiscales en 2021-2022. La CVAE est l'une des plus importantes recettes fiscales perçues par les collectivités territoriales (CT) françaises, avec un produit de 19 milliards d'euros en 2019. Il s'agit de la principale recette des régions françaises (10 milliards d'euros, soit 34% de leurs recettes de gestion en 2019). Cette recette est également partagée avec les départements (4 milliards d'euros) et le bloc municipal (6 milliards d'euros). Cette recette fiscale, qui repose sur la valeur ajoutée des entreprises du territoire, est perçue avec un décalage d'une à deux années par les CT. Par conséquent, la récession économique liée à la crise sanitaire ne conduira pas à une baisse des recettes de CVAE en 2020, contrairement à d'autres recettes fiscales. Cependant, nous nous attendons à ce que les recettes de CVAE baissent fortement en 2021-2022, de l'ordre de 10%. Dans le cadre de son plan de relance, le gouvernement souhaite baisser les impôts de production qui pèsent sur les entreprises françaises de 10 milliards d'euros et propose, dans le projet de loi de finances pour 2021, de remplacer la part régionale de CVAE par une nouvelle fraction de TVA, s'ajoutant à celle déjà perçue par les régions (4 milliards d'euros en 2019). Fitch comprend que la nouvelle fraction de TVA sera égale en 2021 aux recettes de CVAE des régions perçues en 2020. Celles-ci ne feront donc pas face à une baisse de rendement sur cette ressource en 2021-2022. Ce remplacement ne s'appliquera pas en revanche aux départements et au bloc communal. Par conséquent, près de la moitié des recettes de gestion des régions françaises seront constituées de TVA à partir de 2021. Il n'est toutefois pas précisé pour l'instant si les régions bénéficieront à l'avenir d'un niveau plancher sur leur nouvelle fraction de TVA, similaire au plancher de recettes dont elles bénéficient sur leur part actuelle de TVA. Fitch considère que le potentiel de croissance des recettes de TVA et de CVAE est relativement similaire et que cette modification du panier de ressources ne remettra pas en cause le potentiel de croissance des recettes régionales à long terme. Cette modification améliorera également la prévisibilité des recettes des régions car la volatilité des recettes de TVA tend à être inférieure à celle des recettes de CVAE. Cependant, la réforme bénéficiera surtout aux régions dont la croissance économique est inférieure à la moyenne nationale, et pénalisera légèrement les autres régions. Contrairement aux recettes de TVA qui sont liées à la consommation au niveau national, les recettes de CVAE sont indirectement liées à la croissance du PIB local. Ainsi, la croissance des recettes de CVAE diffère d'une région à l'autre. Entre 2015 et 2019, les recettes de CVAE des CT françaises ont crû de 3,3% par an en moyenne, un niveau supérieur à la croissance du PIB nominal français (2,6%). Le niveau de croissance des recettes de CVAE a été sensiblement différent d'une région à l'autre : les recettes ont crû de 2,2% par an en moyenne dans la région Centre-Val de Loire sur cette période (hors le doublement de la part régionale de la CVAE en 2017), contre un niveau supérieur à 4% dans les régions Bretagne et Provence-Alpes-Côte d'Azur et 6,6% à la Réunion (A-/Négative). Le 9 octobre 2020, Fitch a laissé inchangées les notes et perspectives de quatre régions françaises : la Bretagne, le Centre-Val-de-Loire, l'Ile-de-France (toutes trois notées AA/Négative) et la Provence-Alpes-Côte d'Azur (AA-/Stable). Nos hypothèses de scénario de notation intègrent le remplacement de la CVAE par des recettes de TVA car nous considérons que l'adoption de cette disposition législative est très probable. Cela a conduit à une amélioration de nos ratios de soutenabilité de la dette attendus dans nos scénarios de notation, en comparaison avec nos dernières revues des notes en avril et mai 2020. Cette amélioration est toutefois en partie compensée par des dépenses qui devraient être en 2020 supérieures à celles que nous avions prévues il y a quelques mois pour la plupart des régions notées.

Contacts presse: Athos Larkou, London, Tel: +44 20 3530 1549, Email: athos.larkou@thefitchgroup.com

The above article originally appeared as a post on the Fitch Wire credit market commentary page. The original article can be accessed at www.fitchratings.com. All opinions expressed are those of Fitch Ratings.

ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEB SITE AT WWW.FITCHRATINGS.COM. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA, AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE, AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE CODE OF CONDUCT SECTION OF THIS SITE. DIRECTORS AND SHAREHOLDERS RELEVANT INTERESTS ARE AVAILABLE AT HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/REGULATORY. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.

Copyright ©, 2020 by Fitch Ratings, Inc., Fitch Ratings Ltd. and its subsidiaries. 33 Whitehall Street, NY, NY 10004. Telephone: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. Reproduction or retransmission in whole or in part is prohibited except by permission. All rights reserved. In issuing and maintaining its ratings and in making other reports (including forecast information), Fitch relies on factual information it receives from issuers and underwriters and from other sources Fitch believes to be credible. Fitch conducts a reasonable investigation of the factual information relied upon by it in accordance with its ratings methodology, and obtains reasonable verification of that information from independent sources, to the extent such sources are available for a given security or in a given jurisdiction. The manner of Fitch's factual investigation and the scope of the third-party verification it obtains will vary depending on the nature of the rated security and its issuer, the requirements and practices in the jurisdiction in which the rated security is offered and sold and/or the issuer is located, the availability and nature of relevant public information, access to the management of the issuer and its advisers, the availability of pre-existing third-party verifications such as audit reports, agreed-upon procedures letters, appraisals, actuarial reports, engineering reports, legal opinions and other reports provided by third parties, the availability of independent and competent third- party verification sources with respect to the particular security or in the particular jurisdiction of the issuer, and a variety of other factors. Users of Fitch's ratings and reports should understand that neither an enhanced factual investigation nor any third-party verification can ensure that all of the information Fitch relies on in connection with a rating or a report will be accurate and complete. Ultimately, the issuer and its advisers are responsible for the accuracy of the information they provide to Fitch and to the market in offering documents and other reports. In issuing its ratings and its reports, Fitch must rely on the work of experts, including independent auditors with respect to financial statements and attorneys with respect to legal and tax matters. Further, ratings and forecasts of financial and other information are inherently forward-looking and embody assumptions and predictions about future events that by their nature cannot be verified as facts. As a result, despite any verification of current facts, ratings and forecasts can be affected by future events or conditions that were not anticipated at the time a rating or forecast was issued or affirmed.The information in this report is provided "as is" without any representation or warranty of any kind, and Fitch does not represent or warrant that the report or any of its contents will meet any of the requirements of a recipient of the report. A Fitch rating is an opinion as to the creditworthiness of a security. This opinion and reports made by Fitch are based on established criteria and methodologies that Fitch is continuously evaluating and updating. Therefore, ratings and reports are the collective work product of Fitch and no individual, or group of individuals, is solely responsible for a rating or a report. The rating does not address the risk of loss due to risks other than credit risk, unless such risk is specifically mentioned. Fitch is not engaged in the offer or sale of any security. All Fitch reports have shared authorship. Individuals identified in a Fitch report were involved in, but are not solely responsible for, the opinions stated therein. The individuals are named for contact purposes only. A report providing a Fitch rating is neither a prospectus nor a substitute for the information assembled, verified and presented to investors by the issuer and its agents in connection with the sale of the securities. Ratings may be changed or withdrawn at any time for any reason in the sole discretion of Fitch. Fitch does not provide investment advice of any sort. Ratings are not a recommendation to buy, sell, or hold any security. Ratings do not comment on the adequacy of market price, the suitability of any security for a particular investor, or the tax-exempt nature or taxability of payments made in respect to any security. Fitch receives fees from issuers, insurers, guarantors, other obligors, and underwriters for rating securities. Such fees generally vary from US$1,000 to US$750,000 (or the applicable currency equivalent) per issue. In certain cases, Fitch will rate all or a number of issues issued by a particular issuer, or insured or guaranteed by a particular insurer or guarantor, for a single annual fee. Such fees are expected to vary from US$10,000 to US$1,500,000 (or the applicable currency equivalent). The assignment, publication, or dissemination of a rating by Fitch shall not constitute a consent by Fitch to use its name as an expert in connection with any registration statement filed under the United States securities laws, the Financial Services and Markets Act of 2000 of the United Kingdom, or the securities laws of any particular jurisdiction. Due to the relative efficiency of electronic publishing and distribution, Fitch research may be available to electronic subscribers up to three days earlier than to print subscribers.For Australia, New Zealand, Taiwan and South Korea only: Fitch Australia Pty Ltd holds an Australian financial services license (AFS license no. 337123) which authorizes it to provide credit ratings to wholesale clients only. Credit ratings information published by Fitch is not intended to be used by persons who are retail clients within the meaning of the Corporations Act 2001Fitch Ratings, Inc. is registered with the U.S. Securities and Exchange Commission as a Nationally Recognized Statistical Rating Organization (the "NRSRO"). While certain of the NRSRO's credit rating subsidiaries are listed on Item 3 of Form NRSRO and as such are authorized to issue credit ratings on behalf of the NRSRO (see https://www.fitchratings.com/site/regulatory), other credit rating subsidiaries are not listed on Form NRSRO (the "non-NRSROs") and therefore credit ratings issued by those subsidiaries are not issued on behalf of the NRSRO. However, non-NRSRO personnel may participate in determining credit ratings issued by or on behalf of the NRSRO.