Fitch Ratings : "la croissance mondiale devrait chuter à 2,1% en 2024"

(AOF) - Selon Fitch Ratings, "la croissance mondiale s'est bien maintenue en 2023 grâce à la normalisation de la consommation en Chine et à la reprise de la croissance américaine, qui ont compensé le fort ralentissement de l'Europe à la suite du choc énergétique régional de l'année dernière. Mais comme l'impact du récent resserrement monétaire ne se fait pas encore pleinement sentir, que l'effondrement de l'immobilier se poursuit en Chine et que l'économie de la zone euro stagne, la croissance mondiale devrait chuter brutalement à 2,1% en 2024".

En outre, Fitch a revu à la hausse ses prévisions de croissance mondiale pour 2023 à 2,9%, contre 2,5% dans son rapport de septembre, avec une augmentation de 0,4 point de pourcentage pour les États-Unis à 2,4% et de 0,5 point de pourcentage pour la Chine à 5,3%.

"Nous avons également relevé la croissance des marchés émergents hors Chine de 0,2 point à 3,6%. La croissance de la zone euro devrait s'établir à 0,5%, ce qui représente un léger changement par rapport aux prévisions précédentes", explique l'agence de notation.

Fitch a revu à la hausse ses prévisions de croissance mondiale pour 2024 de 0,2 point de pourcentage, une augmentation de 0,9 point de pourcentage aux États-Unis à 1,2 % (la récession étant désormais évitée) l'emportant sur une réduction de 0,4 point de pourcentage de la croissance de la zone euro à 0,7 %.

"La récente et surprenante résistance de la croissance américaine témoigne d'un nouvel assouplissement budgétaire, de la volonté des consommateurs de continuer à puiser dans leur épargne excédentaire et de la solidité des finances du secteur privé. L'impact du resserrement monétaire par le biais du canal des "flux de trésorerie", à savoir l'augmentation des coûts du service de la dette pour les emprunteurs du secteur privé, a été limité jusqu'à présent", observe Fitch.

La croissance ralentira fortement l'année prochaine en raison de la décélération des revenus et des bénéfices des ménages, de l'affaiblissement du crédit et de l'investissement et de la hausse des taux d'intérêt réels, mais Fitch s'attend à ce qu'elle reste positive tout au long de l'année 2024.