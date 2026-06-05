Fitch Ratings : "la crise pétrolière assombrit les perspectives de croissance mondiale"

Les perspectives de croissance mondiale ont été sérieusement affectées par la crise pétrolière provoquée par le conflit entre les États-Unis et l'Iran, selon la dernière édition des Perspectives Économiques Mondiales (Global Economic Outlook - GEO) publiée par Fitch Ratings. En conséquence, l'agence a abaissé sa prévision de croissance mondiale pour 2026 de 0,2 point de pourcentage, à 2,4%.

Les révisions à la baisse concernent un grand nombre d'économies. La flambée des prix de l'énergie alimente l'inflation, érode le pouvoir d'achat des ménages, freine la consommation et augmente les coûts de production des entreprises.

Toutefois, l'impact négatif du choc pétrolier sur l'activité mondiale est partiellement compensé par une dynamique beaucoup plus robuste qu'attendu des investissements dans les technologies liées à l'intelligence artificielle (IA), qui soutiennent à la fois le commerce international et les exportations asiatiques.

Depuis la publication du GEO de mars, Fitch a réduit ses prévisions de croissance pour 2026 de 0,3 point de pourcentage aux États-Unis et de 0,4 point dans la zone euro, portant respectivement les nouvelles estimations à 1,9% et 0,9%. La croissance des marchés émergents hors Chine a également été revue à la baisse de 0,2 point, à 3,2%.

À l'inverse, la prévision pour la Chine a été relevée de 0,3 point, à 4,6%, à la suite de résultats économiques particulièrement solides au premier trimestre 2026 et d'une résilience remarquable des exportations. Fitch a également rehaussé ses perspectives pour la Corée du Sud, dont les exportations bénéficient pleinement de l'essor mondial des dépenses technologiques.

Selon Brian Coulton, Chief Economist chez Fitch, "le choc pétrolier pèse sur les perspectives de croissance mondiale et accroît les risques baissiers. Toutefois, nous assistons simultanément à un boom exceptionnel des dépenses mondiales dans le secteur technologique, ce qui amortit l'impact sur l'activité économique à court terme, notamment en Asie".

Le détroit d'Ormuz au coeur des tensions

La fermeture du détroit d'Ormuz dure désormais depuis quatorze semaines et Fitch suppose qu'une réouverture progressive ne débutera pas avant juillet. Dans ce contexte, l'agence a relevé son hypothèse de prix moyen du Brent pour 2026 à 87 dollars le baril, contre 70 USD dans ses prévisions de mars.

Ce choc pétrolier constitue un frein important à la croissance mondiale. Néanmoins, Fitch estime que les perturbations ne sont pas aussi handicapantes que lors des crises pétrolières des années 1970. À titre de comparaison, le prix réel du pétrole avait atteint l'équivalent de 170 USD le baril en 1979, tandis que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) exerçait alors une influence beaucoup plus déterminante sur le marché mondial.

En outre, la consommation de pétrole rapportée au PIB mondial a été divisée par deux depuis 1980, réduisant la vulnérabilité structurelle de l'économie mondiale aux chocs énergétiques.

Un scénario adverse pourrait faire dérailler la croissance

Compte tenu de la persistance des incertitudes géopolitiques, Fitch a également travaillé sur un scénario plus pessimiste dans lequel le prix moyen du pétrole atteindrait 100 USD le baril en 2026, les marchés actions reculeraient de 10% et les conditions de crédit se durciraient.

Dans cette hypothèse, la croissance américaine pourrait tomber à seulement 0,8% sur les douze prochains mois (jusqu'au premier trimestre 2027). Celle de la zone euro ralentirait à 0,3%, tandis que la croissance chinoise serait ramenée à 3,4%.