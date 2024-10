Fitch Ratings : l'année 2025 s'annonce favorable pour les entreprises

(AOF) - Pour 2025, Fitch Ratings anticipe des taux de croissance des revenus plus élevés en glissement annuel et des marges d'Ebitda plus importantes pour les entreprises dans la plupart des régions du monde. "L'augmentation des dépenses d'investissement sera à l'origine d'un assèchement des cash flow mais l'effet de levier restera stable", précise l'agence de notation. Cette dernière ajoute que les revenus augmenteront modérément en 2025, à l'exception de la région d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Ce qui correspond à la tendance déjà observée en 2024.

Fitch Ratings souligne que l'amélioration des perspectives de croissance et la transition énergétique ont stimulé les dépenses d'investissement, poussant les entreprises à revoir leurs plans d'investissement. Elle anticipe une augmentation des marges de dépenses d'investissement dans la plupart des secteurs en 2025, notamment dans celui des services publics, des transports, de l'immobilier et des ressources naturelles.

L'agence ajoute que les cash flow seront négatifs dans toutes les grandes régions du monde. Les indicateurs d'endettement resteront globalement stables, l'augmentation de la dette étant compensée par l'augmentation de l'Ebitda.