 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fitch dégrade sa note de crédit sur SES
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 07:42

Fitch Ratings a annoncé lundi soir sa décision de dégrader ses notes de défaut à long terme de l'émetteur (IDR) et de la dette non garantie senior de SES à de "BBB" à "BBB-", la note IDR étant assortie d'une perspective "stable".

L'agence de notation explique que cette dégradation reflète une réduction des attentes d'EBITDA à moyen terme, principalement due à une concurrence accrue dans le segment des données fixes et à l'impact de l'acquisition d'Intelsat en juillet dernier.

Fitch justifie sa perspective "stable" par des recettes potentielles importantes provenant des enchères de spectre en bande C américaine et d'autres leviers inorganiques qui pourraient permettre de gérer l'endettement dans les seuils de notation.

Réagissant à cette décision, SES affirme "continuer d'exécuter sa stratégie avec un plan clair visant à renforcer ses indicateurs clés de crédit au fil du temps", et disposer d'une vision claire des multiples leviers dont il dispose pour son plan de désendettement.

"La direction de SES utilisera ces leviers de manière disciplinée et tiendra les investisseurs informés tout au long de la mise en oeuvre du plan stratégique", poursuit l'opérateur de satellites luxembourgeois.

Valeurs associées

SES
6,4750 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank