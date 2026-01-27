Fitch dégrade sa note de crédit sur SES
L'agence de notation explique que cette dégradation reflète une réduction des attentes d'EBITDA à moyen terme, principalement due à une concurrence accrue dans le segment des données fixes et à l'impact de l'acquisition d'Intelsat en juillet dernier.
Fitch justifie sa perspective "stable" par des recettes potentielles importantes provenant des enchères de spectre en bande C américaine et d'autres leviers inorganiques qui pourraient permettre de gérer l'endettement dans les seuils de notation.
Réagissant à cette décision, SES affirme "continuer d'exécuter sa stratégie avec un plan clair visant à renforcer ses indicateurs clés de crédit au fil du temps", et disposer d'une vision claire des multiples leviers dont il dispose pour son plan de désendettement.
"La direction de SES utilisera ces leviers de manière disciplinée et tiendra les investisseurs informés tout au long de la mise en oeuvre du plan stratégique", poursuit l'opérateur de satellites luxembourgeois.
