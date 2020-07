Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fitch dégrade la perspective du Japon à "négative" avec la crise sanitaire Reuters • 29/07/2020 à 05:53









(Actualisé avec précisions) TOKYO, 29 juillet (Reuters) - Fitch a indiqué mercredi maintenir la note longue du Japon à "A" mais dégrader sa perspective de crédit à "négative" contre "stable", mettant en avant l'importante contraction subie par la troisième puissance économique mondiale du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus. "La pandémie de coronavirus a causé une contraction économique significative au Japon, malgré le succès initial du pays pour contenir le virus", a déclaré l'agence de notation. L'économie nippone devrait s'être contractée nettement au deuxième trimestre alors que la crise sanitaire a affecté la demande mondiale et que l'état d'urgence national décrété de mi-avril à fin mai a nui à la consommation et à l'activité des entreprises. Bien que le Japon a levé l'état d'urgence, un rebond récent des cas de contamination au coronavirus fait craindre de nouvelles pressions sur l'économie. Fitch s'attend à ce que l'économie japonaise se contracte de 5% sur l'ensemble de l'année, avant un rebond avec une croissance de 3,2% en 2021. Selon l'agence, le soutien budgétaire du Japon et le rétablissement attendu de la demande étrangère devraient aider l'économie du pays à retrouver une croissance trimestrielle au cours des six derniers mois de l'année. Elle s'attend cependant à ce que les déficits plus importants en 2020 et 2021 alourdissent la dette publique de manière importante. "Le ratio d'endettement plus élevé et les risques de déclin des prévisions macroéconomiques vont tout de même compliquer le défi de placer le ratio d'endettement sur une trajectoire descendante à moyen terme", a dit Fitch. (Bhargav Acharya à Bangalore et Kaori Kaneko à Tokyo; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.