Fitch confirme la note 'A' de Sciences Po ; la perspective est stable

(The following statement was released by the rating agency) Fitch Ratings-Milan-23 July 2020: Fitch Ratings a confirmé la note de défaut émetteur (Issuer Default Rating - IDR) à long terme attribuée à Sciences Po (Fondation Nationale des Sciences Politiques - FNSP) à 'A'. La perspective est stable.

La FNSP est une fondation de droit privé à but non lucratif, assumant la responsabilité juridique et financière de l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Paris, notamment à travers l'entretien de ses bâtiments, sa bibliothèque et ses centres de recherche. La FNSP et l'IEP forment ensemble Sciences Po, un établissement d'enseignement supérieur prestigieux sur le plan national et international.

En raison de sa mission de service public dans le système éducatif français, Fitch classifie la FNSP comme une entité liée à un gouvernement (GRE), l'Etat français (AA/Négative), et applique une approche ascendante dans le cadre de sa méthodologie de notation GRE. La note de profil de crédit intrinsèque (PCI) de la FNSP est évaluée à 'a-' selon notre « méthodologie de notation de la dette des entités du secteur public soutenue par les recettes » (Rating Criteria for Public-Sector, Revenue-Supported Debt).

L'épidémie de coronavirus et les mesures de confinement qui ont suivi dans le monde ont créé un environnement incertain à court-terme pour la FNSP. Des effets importants pèsent sur les recettes et les dépenses du secteur, et sont susceptibles de se poursuivre dans les prochaines semaines et prochains mois, en raison d'une activité économique fortement affaiblie. Les notes de Fitch sont de nature prospective et Fitch suivra avec attention les développements relatifs au secteur en lien avec la crise actuelle, afin d'évaluer à la fois sa durée et sa gravité. Nous intégrerons des hypothèses révisées pour établir nos scénarios centraux et nos scénarios de notation afin d'évaluer la performance financière attendue et les principaux facteurs de risque. PRINCIPAUX FACTEURS DE NOTATION Capacité à maintenir les recettes : « Fort »

Fitch considère que la volatilité des recettes de la FNSP est faible en raison de sa flexibilité sur ses droits de scolarité et du risque de demande limité. Les recettes de la FNSP s'élevaient à 190 millions d'euros en 2019 et étaient diversifiées, comprenant notamment les droits de scolarité (37% des recettes de gestion en 2019), les subventions publiques (37%) et les recettes de mécénats et partenariats publics (18%). La FNSP bénéficie d'une image d'excellence académique sur le plan national comme international, occupant la 2ème place dans le classement QS en sciences politiques et relations internationales. Elle bénéficie également d'une position unique dans le système universitaire français, entre les « Grandes écoles » et les universités publiques.

L'attractivité de la FNSP se traduit par un taux d'admission inférieur à 20% pour le collège universitaire et à 25% pour les Masters. Fitch ne s'attend pas à une baisse des recettes issues des droits de scolarité dans les prochaines années, en raison de l'accélération du projet de campus numérique de la FNSP lui permettant de rester attractive pour les étudiants internationaux, et d'un nombre de candidatures nationales qui devrait rester élevé (55% des candidatures pour seulement 35% des élèves admis en 2019). Selon Fitch, la réforme prévue pour 2021, visant à remplacer le concours d'entrée au collège universitaire par une évaluation des contrôles continus sur les trois années de lycée et un entretien, devrait contribuer à augmenter le nombre de candidatures. Dans notre scénario de notation, nous nous attendons toutefois à une baisse des demandes d'entreprises en 2020 et 2021 pour la formation continue (executive training) (8% des recettes de gestion en 2019), suivie d'une reprise progressive à partir de 2022 pour retrouver le niveau d'avant crise.

Fitch considère la flexibilité de la FNSP sur ses recettes comme élevée. L'institution est financièrement autonome et dispose, selon Fitch, d'une flexibilité importante pour ajuster ses droits de scolarité en cas de besoin, sans affecter l'attractivité de l'école. Le niveau des droits de scolarité de la FNSP reste faible par rapport au niveau international, s'élevant à 5 000 euros en moyenne pour les élèves du collège universitaire et 6 150 euros en moyenne pour les élèves en Masters en 2019-2020, ce qui reste largement inférieur aux droits de scolarité d'universités comparables à l'étranger. Environ 30% des étudiants ont été exonérés de droits de scolarité en 2019 en raison de leur statut de boursier ou situation spécifique (ex. handicap), ce qui reflète la politique de diversité mise en place par l'administration.

Risques liés à l'exploitation : « Moyen »

Fitch considère que les coûts d'exploitation de la FNSP sont bien identifiés et ne sont pas sujets à une volatilité élevée. Les loyers (13% des dépenses de gestion en 2019) devraient notamment diminuer de moitié une fois que le bâtiment de Saint Thomas sera ouvert aux étudiants en 2022. En revanche, les dépenses comprennent des postes rigides en raison de la nature du secteur de l'enseignement, les frais de personnel représentant 51% des dépenses de gestion en 2019. La plupart des frais de personnel concernent les salaires du personnel permanent et offrent une faible flexibilité. Fitch considère également les dépenses liées aux enseignants externes comme peu flexibles car nous nous attendons à ce que la FNSP continue à investir dans la qualité de l'enseignement et de la recherche pour rester compétitive et conserver son attractivité.

Fitch évalue les risques liés à la gestion des recettes comme limités car la FNSP ne dépend pas d'une recette rare ou volatile. La principale contrainte en matière de ressources pour les établissements d'enseignement supérieur concerne la difficulté de recrutement de professeurs de renom. Cependant, compte tenu de la position dominante sur le plan national et international de la FNSP, Fitch estime que l'institution est assez compétitive pour attirer des professeurs renommés, lui permettant d'assurer un niveau d'enseignement adéquat.

Les dépenses d'investissement sont bien identifiées et essentiellement liées à l'acquisition du bâtiment de Saint Thomas, projet estimé à 180 millions d'euros sur six ans. Les mesures de confinement ont légèrement retardé la fin des travaux et l'ouverture du bâtiment aux étudiants, prévue en 2022 contre 2021 initialement. Dans son scénario de notation, Fitch estime à environ 50 millions d'euros les dépenses d'investissements de la FNSP à moyen terme, en plus de celles liées au projet Saint Thomas. Ces dépenses sont liées à l'achat d'équipements technologiques et aux éventuels nouveaux projets pour augmenter la capacité des campus hors de Paris.

Profil financier : « Fort »

Dans notre scénario de notation, nous nous attendons à ce que l'EBITDA augmente dans les prochaines années (7 millions d'euros à fin 2019) compte tenu du dynamisme des recettes et des économies de loyers. Nous nous attendons également à ce que la dette nette ajustée augmente à environ 150 millions d'euros en 2021 (contre 110 millions d'euros en 2019) en raison du début de l'amortissement de la dette liée au projet Saint Thomas. Les taux d'intérêts fixes et le profil d'amortissement lisse de la dette permettent d'atténuer la pression liée au service de la dette.

Fin 2019, le ratio de levier financier (dette nette ajustée/EBITDA) était de 15x. Dans notre scénario de notation, celui-ci devrait varier en 2020 et 2021 en raison des conséquences économiques liées à la crise du coronavirus et se stabiliser autour de 11x à moyen terme. Cela conduit à un PCI évalué dans la partie inférieure de la catégorie 'a'.

Facteurs de risque supplémentaires : « Neutre »

Fitch n'identifie pas de risque asymétrique supplémentaire pouvant abaisser la note de la FNSP. Fitch considère que la gestion de la FNSP est sophistiquée et prudente, notamment à travers ses prévisions financières qui lui permettent de piloter étroitement son budget et sa dette.

Liens avec l'Etat

Fitch note la FNSP selon sa méthodologie de notation GRE pour refléter les liens entre la FNSP et l'Etat français et le possible soutien que ce dernier pourrait apporter en cas de besoin. Fitch évalue le score GRE de la FNSP à '15' sur un maximum de 60, ce qui permet d'augmenter d'un cran le PCI de 'a-' pour obtenir une note finale de 'A'.

Statut, mode de propriété et contrôle : « Elevé » (5 points), précédemment « Modéré »

La FNSP a le statut de fondation de droit privé et n'est pas détenue par l'État. Toutefois, Fitch considère que l'État exerce un contrôle étroit sur la FNSP, étant donné le rôle clé de cette dernière dans le système d'enseignement supérieur public français, et a révisé l'évaluation de ce facteur de « Modéré » à « Elevé » pour refléter la comparaison avec d'autres entités françaises notées. L'État définit notamment les objectifs de la FNSP par le biais d'une convention pluriannuelle (2019-2023 actuellement). L'administrateur de la FNSP est nommé par décret et est également le directeur de l'IEP. Les statuts de la FNSP ne peuvent être modifiés que par décret, car la FNSP ne peut être séparée de l'IEP, qui bénéficie du statut d'Etablissement Public le protégeant de la faillite selon la loi française.

Historique et perspectives de soutien : « Elevé » (5 points)

Cette évaluation reflète le soutien financier dont la FNSP bénéficie de la part du secteur public. L'État accorde chaque année des subventions à la FNSP, qui représentaient 37% des recettes de gestion en 2019. En raison de son rôle clé dans les politiques publiques en matière d'enseignement supérieur, Fitch s'attend à ce que les subventions de l'État augmentent dans les années à venir. L'Etat devrait également soutenir la FNSP sur des projets spécifiques en réponse aux conséquences économiques liées à la crise du coronavirus en 2020.

Ce soutien public se traduit également par la garantie à première demande apportée par la ville de Paris (AA/Négative) sur 75% de la valeur nominale des prêts souscrits pour l'acquisition et la rénovation du bâtiment Saint Thomas (80 millions d'euros en 2016 et 80 millions d'euros en 2018).

Conséquences socio-politiques d'un défaut : « Modéré » (5 points)

Fitch estime qu'un défaut de la FNSP n'affecterait pas significativement la prestation de services publics essentiels et aurait des répercussions socio-politiques modérées. La FNSP est l'institution d'enseignement supérieur la plus importante et prestigieuse de France en ce qui concerne la formation des hauts fonctionnaires et des cadres politiques. Ses anciens élèves bénéficient d'un solide réseau qui réunit des administrateurs publics de haut niveau et des dirigeants d'entreprises privées. Fitch considère que la FNSP serait difficile à substituer avec d'autres établissements d'enseignement supérieur français, mais considère que des entités du secteur privé ou public pourraient intervenir en cas de défaut afin de limiter l'interruption des services fournis.

Conséquences financières d'un défaut : « Faible » (0 point), précédemment « Modéré »

Fitch a révisé l'évaluation de ce facteur de « Modéré » à « Faible » car, selon Fitch, le défaut de la FNSP aurait un effet négligeable sur le coût de financement de l'Etat français et d'autres entités liées à l'Etat, en comparaison à d'autres entités françaises notées. La FNSP est perçue comme une entité autonome par les investisseurs. Sa dette est entièrement constituée de prêts accordés par des prêteurs privés ou institutionnels et les conséquences d'un manquement de paiement n'affecteraient pas l'accès au marché de l'Etat français ou d'autres entités liées à l'Etat. Le risque de contagion envers d'autres établissements d'enseignement supérieur en France est peu probable, les universités publiques françaises étant majoritairement financées par l'Etat. RÉSUMÉ DE LA NOTATION Les notes de la FNSP reflètent l'évaluation de son PCI sous notre méthodologie de notation de la dette des entités du secteur public soutenue par les recettes » (Rating Criteria for Public-Sector, Revenue-Supported Debt). L'évaluation à « Fort » de la capacité à maintenir les recettes et du profil financier, malgré un ratio de levier financier proche de 11x à moyen terme dans notre scénario de notation, et l'évaluation à « Moyen » des risques liés à l'exploitation conduisent à un PCI de 'a-'.

Le score GRE de la FNSP est de '15', reflétant le lien entre la FNSP et l'Etat français et l'incitation modérée de ce dernier à apporter un soutien extraordinaire en cas de besoin.

Compte tenu du score GRE de la FNSP et de la note de son PCI inférieure de quatre crans à l'IDR de l'Etat français, Fitch note la FNSP à travers une approche « ascendante + 1 » (soit un cran au-dessus), conduisant à une note finale de long-terme (IDR) de 'A'. HYPOTHÈSES-CLÉS Notre scénario central repose sur les prévisions financières pluriannuelles de la FNSP, ajustées par Fitch pour tenir compte des conséquences de la pandémie en 2020 et 2021.

Notre scénario de notation repose sur des hypothèses prudentes en matière de recettes liées à la formation continue (executive training), celle-ci étant sensibles au cycle économique. Notre scénario repose sur une hypothèse de croissance moyenne des recettes de 1,7% entre 2020 et 2024 et une croissance moyenne des dépenses de 1,1% entre 2020 et 2024. Nous faisons également l'hypothèse d'un solde d'investissement net de 20 millions d'euros en moyenne à moyen terme. FACTEURS DE SENSIBILITÉ DES NOTES Facteurs pouvant conduire, individuellement ou collectivement, à une action positive ou à un rehaussement des notes :

La note pourrait être rehaussée si les performances budgétaires s'améliorait de manière durable, se traduisant par un ratio de dette nette/EBITDA durablement inférieur à 10x dans notre scénario de notation. Une révision à la hausse d'un des facteurs de soutien GRE pourrait également conduire à un rehaussement de la note.

Facteurs pouvant conduire, individuellement ou collectivement, à une action négative ou à une dégradation des notes :

La note pourrait être revue à la baisse si le ratio de dette nette/EBITDA demeurait supérieur à 12x de manière durable dans notre scénario de notation. Une évaluation plus faible d'un des facteurs de soutien GRE pourrait également entrainer une action négative sur la note de la FNSP. Scénario le plus favorable et scénario le moins favorable Pour la notation sur l'échelle internationale des émetteurs relevant du champ des finances publiques, Fitch réalise un scénario le plus favorable et un scénario le moins favorable. Le scénario le plus favorable se définit comme le 99ème percentile de la matrice de transition des notes, avec une perspective de rehaussement de la note de trois crans dans un horizon de temps de trois ans. Le scénario le moins favorable se définit comme le 99ème percentile de la matrice de transition des notes, avec une perspective d'abaissement de la note de trois crans dans un horizon de temps de trois ans. Dans ces scénarios, les notes s'étalent de 'AAA' à 'D'. Le scénario le plus favorable et le moins favorable reposent sur les performances historiques des émetteurs. Pour plus d'informations sur la méthodologie utilisée par Fitch pour établir ses scénarios : https://www.fitchratings.com/site/re/10111579" PRINCIPAUX RETRAITEMENTS FINANCIERS N/A CONSIDÉRATIONS ESG Sauf mention contraire dans cette section, le score ESG (Environment, Social and Governance) le plus élevé est 3. Cela signifie que les problématiques ESG sont neutres ou ont un effet mineur sur la qualité de crédit de l'entité, en raison de leur nature ou de la façon dont elles sont gérées par l'entité. Plus d'informations sur les scores ESG sont disponibles au lien suivant : https://www.fitchratings.com/site/esg. Références et sources utilisées pour les principaux faceurs de notation Les principales sources d'information utilisées dans le cadre de notre analyse sont décrites dans les méthodologies de notation applicables listées ci-dessous. PROFIL DE LIQUIDITÉ ET STRUCTURE DE LA DETTE Fin 2019, la dette de la FNSP s'élevait à 140 millions d'euros et était entièrement constituée de prêts auprès d'institutions financières publiques et privées. La structure de la dette est prudente, 100% de la dette étant à taux fixe, et le profil d'amortissement est régulier. Fin juin 2020, la FNSP a sécurisé 18 millions d'euros issus de sa levée de fonds sur les 20 millions attendus d'ici 2021. Cela permet notamment de couvrir un pic de remboursement de 18 millions en 2021, lié au début de l'amortissement de la dette pour le projet Saint Thomas.

La FNSP a un niveau de trésorerie satisfaisant. Il s'élevait à 57 millions d'euros à fin 2019. La trésorerie disponible comprend notamment 19 millions de valeurs mobilières de placement et 25 millions d'euros de fonds dédiés. Fondation Nationale des Sciences Politiques (Sciences Po); Long Term Issuer Default Rating; Affirmed; A; RO:Sta

