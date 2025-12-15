Fitch abaisse les notes de crédit de Humana

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Tracy

L'agence de notation Fitch a abaissé lundi les notes de crédit du géant de l'assurance Humana HUM.N et de plusieurs de ses filiales.

Dans un rapport accompagnant ces dégradations, les analystes de Fitch ont indiqué que les perspectives de rétablissement des marges de revenus de Humana à des niveaux précédemment plus élevés étaient faibles. Cela est dû principalement à une utilisation plus importante que la normale des soins de santé dans l'ensemble du secteur, ainsi qu'à des paiements de primes de qualité liés à Medicare Advantage "nettement inférieurs", ont indiqué les analystes.

Les bénéfices déclarés de Humana ont progressivement diminué au cours des cinq dernières années et ont fait preuve de volatilité en partie à cause de la pandémie, ainsi qu'à une utilisation accrue et plus récente des soins de santé .

Le ratio dette/Ebitda de Humana, qui est un ratio clé de levier financier utilisé par Fitch, était nettement supérieur aux lignes directrices de Fitch pour sa précédente notation plus élevée de l'assureur. Il s'élevait à 3,6 fois à la fin du mois de septembre.

Lundi, Fitch a rétrogradé la note d'émetteur à long terme de Humana à l'avant-dernier échelon de la qualité "investment grade". Les analystes maintiennent que Humana a un profil d'entreprise favorable, principalement en raison d'une forte position concurrentielle sur le marché Medicare Advantage, entre autres facteurs.

En octobre, Humana a perdu un procès pour contester les notes 2025 attribuées par les Centers for Medicare & Medicaid Services à ses plans Medicare Advantage, ce qui pourrait se traduire par la perte de millions de dollars de primes versées par le gouvernement à l'entreprise.

L'agence de notation a également abaissé d'un cran les notes de solidité financière de diverses filiales de Humana, qui restent toutefois dans la catégorie moyenne supérieure de la qualité d'investissement.