Fitch abaisse d'un cran la note de la France à A+

Fitch a abaissé vendredi la note de crédit à long terme de la France à A+, contre AA- précédemment, l'agence de notation soulignant que l'augmentation de la dette publique limite la capacité du pays à réagir à de nouveaux chocs sans aggraver la situation des finances publiques.

Cette décision intervient après le renversement lundi du gouvernement de François Bayrou par les députés, précisément sur la question de l'endettement de la France, qui représentait plus de 113% du PIB l'an dernier.

Le ministre de l'Economie démissionnaire, Eric Lombard, a dit "prendre acte" de la décision de Fitch, la disant "motivée par la situation de nos finances publiques et l'incertitude politique, malgré la solidité de l'économie française".

"Le nouveau Premier ministre (Sébastien Lecornu) a d'ores et déjà engagé la consultation des forces politiques représentées au Parlement, en vue d'adopter un budget pour la Nation et de poursuivre les efforts de rétablissement de nos finances publiques", a-t-il écrit sur la plateforme X.

La chute de François Bayrou a accentué le chaos politique en France, avec un cinquième Premier ministre en à peine plus de deux ans, et renforcé les incertitudes autour du projet de budget pour l'an prochain alors que l'ancien chef du gouvernement a été largement désavoué pour sa volonté de réaliser plus de 40 milliards d'euros d'économies.

Le "spread" ou écart de rendement entre le Bund allemand et l'OAT française à 10 ans, qui permet de mesurer la prime de risque associée à la dette française, a atteint cette semaine un plus haut depuis mars 2025. Le taux des emprunts français à 10 ans est désormais quasiment au niveau de son équivalent italien.

Un facteur d'incertitude a toutefois été levé cet été pour la France, comme pour les autres pays européens, avec l'accord commercial conclu par l'Union européenne avec les Etats-Unis de Donald Trump sur le niveau des droits de douane américains.

Après Fitch, les deux autres grandes agences de notation rendront leur nouvel avis sur la situation française cet automne: le 24 octobre pour Moody's, qui note actuellement la France à Aa3 avec perspective stable, puis le 28 novembre pour Standard & Poor's, pour l'instant à AA- avec perspective négative.

(Leigh Thomas, version française Bertrand Boucey et Tangi Salaün)