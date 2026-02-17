 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fiserv grimpe après l'annonce d'une prise de participation de l'investisseur activiste Jana Partners
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 14:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Les actions de la société de paiement Fiserv

FISV.O en hausse de 3,2 % à 61,26 $ avant le marché ** L'investisseur activiste Jana Partners a pris une participation dans la société, rapporte le Wall Street Journal mardi, citant des personnes familières avec la question

** L'importance de la participation de Jana et son intention de siéger au conseil d'administration restent floues, selon le rapport

** « Nous valorisons les perspectives des actionnaires alors que nous faisons progresser notre plan d'action One Fiserv », a déclaré Fiserv dans un communiqué, ajoutant qu'il s'était entretenu avec Jana ces derniers mois.

** Fiserv a revu ses opérations depuis l'année dernière; le directeur général Mike Lyons a mis l'accent sur l'amélioration de la discipline en matière de prévisions et sur la réduction de la dépendance à l'égard des tactiques de croissance à court terme.

** A la dernière clôture, l'action FISV a baissé de 11,6 % depuis le début de l'année, après une chute de 67,3 % en 2025

Valeurs associées

FISERV INC
59,3500 USD NASDAQ -0,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank