Fiserv grimpe après l'annonce d'une prise de participation de l'investisseur activiste Jana Partners

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Les actions de la société de paiement Fiserv

FISV.O en hausse de 3,2 % à 61,26 $ avant le marché ** L'investisseur activiste Jana Partners a pris une participation dans la société, rapporte le Wall Street Journal mardi, citant des personnes familières avec la question

** L'importance de la participation de Jana et son intention de siéger au conseil d'administration restent floues, selon le rapport

** « Nous valorisons les perspectives des actionnaires alors que nous faisons progresser notre plan d'action One Fiserv », a déclaré Fiserv dans un communiqué, ajoutant qu'il s'était entretenu avec Jana ces derniers mois.

** Fiserv a revu ses opérations depuis l'année dernière; le directeur général Mike Lyons a mis l'accent sur l'amélioration de la discipline en matière de prévisions et sur la réduction de la dépendance à l'égard des tactiques de croissance à court terme.

** A la dernière clôture, l'action FISV a baissé de 11,6 % depuis le début de l'année, après une chute de 67,3 % en 2025