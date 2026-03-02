FirstEnergy investit 950 millions de dollars dans la modernisation des réseaux de l'Ohio et de la Pennsylvanie

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

FirstEnergy FE.N a déclaré lundi que son unité de transmission avait été sélectionnée par l'opérateur de réseau PJM pour moderniser l'équipement, reconstruire les lignes plus anciennes et améliorer les sous-stations dans l'Ohio et la Pennsylvanie, et qu'elle investirait 950 millions de dollars dans cet effort.

Certaines parties du projet seront réalisées par Grid Growth Ventures, une coentreprise avec Transource Energy, pour un coût total de 1,2 milliard de dollars, dans lequel FET investira environ 490 millions de dollars.

Le reste sera construit par les filiales de FirstEnergy, American Transmission Systems et Mid-Atlantic Interstate Transmission.

La demande d'électricité aux États-Unis augmente à un rythme sans précédent, les services publics s'efforçant de répondre aux besoins en énergie liés à l'expansion des centres de données pour l'intelligence artificielle, ainsi qu'à une transition plus large des foyers et des entreprises vers le chauffage et le transport électriques.

FirstEnergy a annoncé en février un plan d'investissement de 36 milliards de dollars jusqu'en 2030 pour financer la modernisation du réseau électrique et des infrastructures connexes dans le contexte d'une demande d'électricité croissante.