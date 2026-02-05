 Aller au contenu principal
FirstCash Holdings en hausse après un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 18:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février -

** Les actions de l'opérateur de magasins de prêt sur gages FirstCash Holdings FCFS.O augmentent de 3,32 % à 177,62 $

** La société affiche un bénéfice net ajusté de 117,11 millions de dollars au 4ème trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 109,18 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 1,06 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,02 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** La société prévoit pour 2026 une croissance à deux chiffres faibles des revenus liés aux frais de prêt sur gages aux États-Unis.

** Cinq analystes sur sept considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et deux comme "neutre"; leur objectif de cours médian est de 189 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, le FCFS a progressé de 56,2 % au cours des 12 derniers mois

