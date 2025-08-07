First Watch Restaurant chute après que le sponsor de capital-investissement Advent a réduit ses participations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 août -
** Les actions de First Watch Restaurant Group FWRG.O ont baissé de 5,4 % à 17,82 $ au début de jeudi, sur le point de briser une série de trois séances de gains, après l'établissement du prix de l'offre secondaire
** La chaîne de restauration de jour basée à Bradenton, en Floride, a déclaré fin mercredi que () la société de capital-investissement
Advent International vendra 5 millions d'actions
**
Le prix de l'offre est fixé à 17,90 $, selon thefly.com (), ce qui représente une décote de 4,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Barclays et Goldman Sachs sont les preneurs fermes de l'offre
** Avant l'offre, Advent détenait ~14,7 millions d'actions, soit ~24% des ~61 millions d'actions en circulation de FWRG, selon les données du LSEG
** Avec le mouvement du jeudi, l'action a baissé de près de 5% depuis le début de l'année ** Avant la cloche du mardi, FWRG a déclaré que le chiffre d'affaires du T2 a augmenté de 19% en glissement annuel pour atteindre ~308 millions de dollars, avec une croissance des ventes des restaurants comparables de 3,5%, dépassant les attentes des analystes
** 10 analystes sur 11 considèrent FWRG comme un "achat fort" ou un "achat", 1 analyste le considère comme un "maintien" et le PT médian est de 22 $ - LSEG
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer