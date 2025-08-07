 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
First Watch Restaurant chute après que le sponsor de capital-investissement Advent a réduit ses participations
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 16:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août -

** Les actions de First Watch Restaurant Group FWRG.O ont baissé de 5,4 % à 17,82 $ au début de jeudi, sur le point de briser une série de trois séances de gains, après l'établissement du prix de l'offre secondaire

** La chaîne de restauration de jour basée à Bradenton, en Floride, a déclaré fin mercredi que () la société de capital-investissement

Advent International vendra 5 millions d'actions

**

Le prix de l'offre est fixé à 17,90 $, selon thefly.com (), ce qui représente une décote de 4,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Barclays et Goldman Sachs sont les preneurs fermes de l'offre

** Avant l'offre, Advent détenait ~14,7 millions d'actions, soit ~24% des ~61 millions d'actions en circulation de FWRG, selon les données du LSEG

** Avec le mouvement du jeudi, l'action a baissé de près de 5% depuis le début de l'année ** Avant la cloche du mardi, FWRG a déclaré que le chiffre d'affaires du T2 a augmenté de 19% en glissement annuel pour atteindre ~308 millions de dollars, avec une croissance des ventes des restaurants comparables de 3,5%, dépassant les attentes des analystes

** 10 analystes sur 11 considèrent FWRG comme un "achat fort" ou un "achat", 1 analyste le considère comme un "maintien" et le PT médian est de 22 $ - LSEG

