First Watch Restaurant chute alors que la société de capital-investissement Advent se retire dans le cadre d'une offre secondaire de 95 millions de dollars

6 novembre -
** Les actions de First Watch Restaurant Group FWRG.O ont baissé de 1,5 % à 17,67 $ jeudi, la
** Les actions de FWRG
ont augmenté mercredi de près de 2% après un gain de 11% mardi, après que le chiffre d'affaires et l'Ebitda ajusté de la société pour le 3ème trimestre aient dépassé les attentes des analystes ()
** Avec le mouvement de la séance, les actions ont baissé de 5% depuis le début de l'année
** La note moyenne des 11 analystes est "buy" et le PT médian est de $22, selon les données de LSEG ** Séparément, Advent a également cédé mercredi ses participations restantes dans la société informatique d'assurance CCC Intelligent Solutions CCC.O par le biais d'une offre secondaire de 291 millions de dollars
