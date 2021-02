First Trust commercialise en Europe un ETF diversifié sur le secteur de l' énergie verte aux USA

(NEWSManagers.com) - First Trust a annoncé ce 19 février le lancement d'un ETF diversifié sur le secteur de l' énergie verte en Europe. Dénommé First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF (QCLN), il est listé depuis ce vendredi matin sur la bourse de Francfort et depuis mercredi sur celle d' Amsterdam.

La sélection des entreprises de l'indice est effectuée par Clean Edge, un expert mondial des indices d'énergie verte. Le produit réplique la performance de sociétés du secteur de l' énergie verte listées aux États-Unis, et opèrent sur des métiers tels que les réseaux intelligents, les batteries hybrides, l' électricité solaire, éolienne et/ou géothermique ou encore les matériaux avancés (qui permettent d'utiliser des énergies propres ou de réduire les besoins en produits pétroliers).

Cette stratégie comprend une exposition sur la production d'électricité renouvelable, les matériaux avancés, l'intelligence énergétique, le stockage et la conversion de l'énergie et les véhicules électriques. Parmi ses membres figurent des entreprises leaders dans ce domaine comme Tesla, Plug Power ou SolarEdge Technologies.

First Trust a lancé un premier ETF sur cet indice aux États-Unis en 2007, qui a aujourd' hui 3,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ce nouvel ETF, basé sur le même indice, a également été coté sur le LSE (Bourse de Londres) le 2 février 2021.

Cet ETF se distingue des autres par son degré de diversification, grâce au nombre important de sociétés qui le composent (44) sélectionnées en fonction de leur exposition aux énergies propres (avec un minimum de 50 % des revenus provenant des énergies propres) et qui ont tous été " cappés " pour mieux représenter l'industrie et l' ensemble de ses sous-secteurs, précise la firme dans un communiqué.