First Solar progresse alors que BMO relève ses prévisions

15 octobre - ** Les actions de la société solaire américaine First Solar FSLR.O sont en hausse d'environ 3& à 231,00 $ avant le marché

** BMO Capital augmente l'objectif de prix sur First Solar de 203$ à 261$

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 16,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La maison de courtage croit que l'utilisation sera plus élevée que précédemment, car les installations américaines de coût sont vendues jusqu'en 2028

** Le courtier anticipe une légère augmentation des prix des panneaux internationaux de la série 6 vendus aux États-Unis en 2027

** 16 courtiers sur 18 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 2 à "conserver"; le prix médian est de 90 $ - données de LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~2% depuis le début de l'année