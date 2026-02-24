First Solar plonge après des prévisions de ventes nettes à la baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

First Solar FSLR.O , le plus grand fabricant américain de panneaux solaires, prévoit des ventes pour l'année en cours inférieures aux estimations, car le fabricant américain de panneaux solaires s'attend à des prix plus élevés pour ses produits à la suite des droits de douane supplémentaires sur les panneaux fabriqués à l'étranger, ce qui a fait chuter ses actions de près de 14 % après la cloche.

La demande de panneaux solaires résidentiels aux États-Unis est restée faible en raison des taux d'intérêt élevés et des réformes des compteurs en Californie, le marché le plus important, qui ont réduit les crédits que les clients reçoivent pour réinjecter l'électricité excédentaire dans le réseau.

L'industrie solaire, qui a déjà été confrontée à une demande terne et à des taux d'intérêt élevés, se prépare maintenant à une nouvelle vague d'incertitude liée aux politiques commerciales et énergétiques du président américain Donald Trump.

Toutefois, le chiffre d'affaires net de l'entreprise s'est élevé à 1,68 milliard de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, soit une hausse d'environ 11,1 % par rapport à la même période de l'année précédente, grâce à l'augmentation du volume de modules vendus au cours du trimestre.

La société basée en Arizona s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires net de 2026 soit compris entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à 6,12 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

First Solar a déclaré un bénéfice net pour le quatrième trimestre de 4,84 dollars par action, contre 3,65 dollars par action il y a un an.