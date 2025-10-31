 Aller au contenu principal
First Solar : les ventes du troisième trimestre dépassent les estimations
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

31 octobre - ** Les actions du fabricant américain de panneaux solaires First Solar FSLR.O atteignent leur plus haut niveau depuis le 30 septembre 2024; dernière hausse de 10% à 256,95 $

** La société a dépassé les attentes pour les ventes du troisième trimestre jeudi, grâce à une forte demande pour ses produits

** Co va construire une nouvelle usine de 3,7 GW aux États-Unis, dont la production commencera fin 2026 et s'intensifiera jusqu'au premier semestre 2027

** FSLR affiche un chiffre d'affaires net de 1,6 milliard de dollars au 3ème trimestre, contre une estimation de 1,56 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** La société a réduit ses prévisions de ventes pour 2025 à une fourchette comprise entre 4,95 milliards de dollars et 5,2 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 4,9 milliards de dollars à 5,7 milliards de dollars précédemment

** Le troisième trimestre a été marqué par des résiliations de contrats et un problème de chaîne d'approvisionnement, ce qui a contribué à l'abaissement des prévisions pour 2025 - analystes de RBC Capital Markets

** La société de courtage ajoute que FSLR bénéficie d'une hausse des prix qui pourrait avoir un impact plus important sur les perspectives à long terme

** En incluant les mouvements de la séance, FSLR est en hausse de 45,02 % depuis le début de l'année

