First Philippine rejette la proposition de KKR visant à acquérir une participation dans sa filiale de production d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de l'orthographe du nom de la société dans le titre)
First Philippine Holdings Corp FPH.PS a déclaré lundi avoir rejeté une proposition de KKR KKR.N visant à acquérir une participation de 8,43 % dans First Gen Corp
FGEN.PS , estimant qu'elle ne reflétait pas la valeur réelle de sa filiale de production d'électricité.
Voici quelques détails supplémentaires:
* Cette acquisition de participation aurait probablement déclenché une offre publique d'achat obligatoire de la part de la société d'investissement internationale visant à racheter le flottant de First Gen à 35 pesos par action, ce qui aurait valorisé l'opération à environ 165,44 milliards de pesos (soit 2,69 milliards de dollars).
* Cette offre publique d’achat devait également soutenir une demande visant à retirer volontairement First Gen de la cote de la Bourse des Philippines.
* Selon les données de LSEG, le conglomérat de l’énergie et de la construction First Philippine détient une participation de 67,84 % dans First Gen.
* À la clôture de vendredi, First Gen était valorisée à 110,63 milliards de pesos.
(1 dollar = 61,5410 pesos philippins)
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