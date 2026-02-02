First Mid Bancshares en hausse : Raymond James relève son objectif de cours après les résultats du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février -

** Les actions de la banque First Mid Bancshares FMBH.O augmentent de 3,6 % à 43,64 $

** Raymond James relève son objectif de cours sur FMBH à 47$ contre 41$, soit une hausse de 11,6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Jeudi dernier, FMBH a publié un bénéfice net ajusté pour le quatrième trimestre légèrement supérieur aux estimations

** Les résultats ont été mitigés, avec des revenus mis sous pression par le resserrement de la marge d'intérêt nette et des frais plus faibles, partiellement compensés par de meilleures dépenses d'exploitation, tandis que les mesures de crédit ont augmenté mais sont restées solides, selon la société de courtage

** Trois des six sociétés de courtage recommandent l'action à l'achat et trois à conserver; leur objectif de cours médian est de 46 dollars

** A la dernière clôture, FMBH a augmenté de 15,6 % au cours des 12 derniers mois