First Internet Bancorp plonge en raison de la persistance des problèmes de crédit

23 octobre - ** Les actions de la banque communautaire First Internet Bancorp INBK.O ont plongé de 14,6 % à 18,72 $

** En fin de journée mercredi, INBK a annoncé un bénéfice inférieur aux attentes de Wall Street pour le septième trimestre consécutif, l'augmentation des fonds de prévoyance ayant pesé, selon les données compilées par LSEG

** "Nous avons pris des mesures décisives pour résoudre les problèmes de crédit dans nos portefeuilles de prêts aux petites entreprises et de financement de franchises, ce qui nous permet d'avoir un profil de crédit plus sain et ouvre la voie à une amélioration des performances au cours des prochains trimestres" - David Becker, directeur général

** Piper Sandler déclare qu'il s'agit d'un autre trimestre décevant pour INBK en raison de l'augmentation des actifs non performants ainsi que de la poursuite des charges nettes élevées liées aux prêts aux petites entreprises et au financement des franchises ** Nous continuons d'espérer qu'une augmentation de capital n'est pas à l'ordre du jour. Le prix des actions est fixé en fonction d'une éventuelle augmentation de capital dilutive, mais chaque trimestre de tensions sur le crédit a suscité de nouvelles inquiétudes", déclare la maison de courtage Hovde Group

** Deux des cinq courtiers évaluent l'action à "acheter" et trois à "conserver"; PT médian de 27 $ - LSEG

** À la dernière clôture, l'action INBK était en baisse de 39% depuis le début de l'année