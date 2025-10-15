First Horizon en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de la banque régionale First Horizon Corp FHN.N augmentent de 4,5 % à 24,05 $ avant le marché après les résultats du troisième trimestre

** FHN annonce un bénéfice par action ajusté de 51 cents, dépassant les estimations des analystes de 44 cents - données compilées par LSEG

** Revenu net d'intérêt au 3ème trimestre (NII) de 674 millions de dollars contre 627 millions de dollars il y a un an

** FHN maintient ses prévisions pour le reste de l'année 2025

** 11 courtiers sur 19 évaluent l'action à "acheter" ou plus, huit à "conserver"; leur prévision médiane est de 25 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, FHN a progressé de 14,3 % depuis le début de l'année