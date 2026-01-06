First Guaranty Bancshares prolonge son bon départ jusqu'en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Les actions de la banque communautaire First Guaranty Bancshares FGBI.O ont bondi jusqu'à 19,6% ** L'action a clôturé en hausse de 19,7% lundi après que des initiés ont acheté des actions de FGBI pour une valeur de près de 2 millions de dollars ** Les directeurs de FGBI, Edgar Smith III et Marshall Reynolds , détiennent désormais collectivement 31,1% de FGBI, selon les documents déposés ** En octobre, FGBI a annoncé une perte pour le troisième trimestre , en grande partie due à l'exposition à la faillite d'un fabricant de pièces automobiles

** L'action de FGBI a chuté de 52,7 % en 2025