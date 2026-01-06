 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

First Guaranty Bancshares prolonge son bon départ jusqu'en 2026
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 18:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Les actions de la banque communautaire First Guaranty Bancshares FGBI.O ont bondi jusqu'à 19,6% ** L'action a clôturé en hausse de 19,7% lundi après que des initiés ont acheté des actions de FGBI pour une valeur de près de 2 millions de dollars ** Les directeurs de FGBI, Edgar Smith III et Marshall Reynolds , détiennent désormais collectivement 31,1% de FGBI, selon les documents déposés ** En octobre, FGBI a annoncé une perte pour le troisième trimestre , en grande partie due à l'exposition à la faillite d'un fabricant de pièces automobiles

** L'action de FGBI a chuté de 52,7 % en 2025

Valeurs associées

FIRST GUARANTY B
7,3550 USD NASDAQ +14,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank