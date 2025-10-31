First Guaranty Bancshares accuse une perte trimestrielle en raison de son exposition à la faillite de l'industrie automobile

First Guaranty Bancshares FGBI.O a annoncé vendredi qu'elle avait enregistré une perte au troisième trimestre, suite à la comptabilisation d'une charge de dépréciation et à l'augmentation des réserves pour créances douteuses liées à la faillite d'un fabricant de pièces détachées automobiles.

Plusieurs banques américaines, dont Fifth Third FITB.O et JPMorgan Chase JPM.N , ont récemment été touchées par les faillites du fabricant de pièces automobiles First Brands et du banque à risque Tricolor, ce qui a suscité des inquiétudes sur le marché.

Alors que la qualité globale du crédit reste solide , des événements isolés ont renforcé les inquiétudes des investisseurs concernant les risques dans le secteur bancaire américain, provoquant une chute du secteur au début du mois.

First Guaranty a déclaré avoir une exposition de crédit de 52 millions de dollars à des entités liées à un fabricant de pièces automobiles non nommé qui a déclaré une faillite en vertu du chapitre 11 au cours du troisième trimestre.

Le banque n'a pas immédiatement répondu à la demande de Reuters qui souhaitait connaître le nom du fabricant de pièces automobiles en faillite.

La provisions pour créances douteuses a grimpé à 47,9 millions de dollars au cours du trimestre, contre 4,9 millions de dollars un an plus tôt.

Les actions de First Guaranty ont augmenté de 2,4 % après avoir chuté de 17,5 % lors de la séance précédente, atteignant leur plus bas niveau en sept mois. Jeudi, le banque a publié son rapport trimestriel, un document réglementaire qui fournit des détails sur la santé financière de la banque.

L'action de la banque reste en baisse de 41,5 % depuis le début de l'année à la dernière clôture.

"Nous avons pris des mesures proactives pour nous prémunir contre le crédit, compte tenu des faits connus à l'heure actuelle. Nous prévoyons de clarifier davantage notre position au cours du quatrième trimestre", a déclaré le directeur général Michael Mineer.

"Pour l'instant, nous conserverons le niveau élevé de réserves contre ces crédits de location commerciale

La banque a enregistré une perte nette de 45 millions de dollars, soit 3,01 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre un bénéfice net de 1,9 million de dollars, soit 11 cents par action, un an plus tôt.

Elle a comptabilisé une charge de 12,9 millions de dollars pour dépréciation du goodwill au cours du trimestre, alors que son action se négocie en dessous de sa valeur comptable et que les provisions sont plus élevées.