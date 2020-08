First Eagle choisit l'Allemagne pour son bureau européen

(NEWSManagers.com) -

La société de gestion américaine First Eagle Investment Management a annoncé l'ouverture prochaine de son bureau européen à Munich en Allemagne. Celle doit intervenir en fin d'année. La firme, qui gérait 101 milliards de dollars au 30 juin 2020, indique que sa succursale allemande sera en charge de la clientèle internationale wholesale pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique ainsi que pour tous les autres marchés en dehors des Etats-Unis. Elle couvrira également la gestion du partenariat de distribution avec le gestionnaire français Amundi.

" Les racines de First Eagle sont allemandes et nous sommes enchantés d'établir à nouveau une présence locale après plus de 80 ans d'absence," explique Mehdi Mahmud, président de First Eagle. Les banques allemandes Arnhold, fondée en 1864 à Dresde, et S. Bleichroeder, fondée en 1803 à Berlin, avaient fusionné pour donner naissance à l'entité ayant préfiguré First Eagle.

Matthieu Louanges, qui a rejoint First Eagle le 3 août en tant que responsable de la clientèle internationale wholesale, dirigera le bureau de Munich, où il est basé, afin de préparer l'ouverture du bureau. Il est rattaché à Mehdi Mahmud, président et directeur général de First Eagle et va également rejoindre le comité de gestion de la société, qui pour la première fois, accueillera un membre basé hors du territoire américain.

Avant de rejoindre First Eagle, où il succède à Robert Hackney, Matthieu Louanges a passé une vingtaine d'années chez Pimco. Il occupait jusqu'à récemment le poste de managing director au sein de la franchise EMEA de Pimco, en charge de la relation du gestionnaire obligataire américain avec sa maison-mère, l'assureur allemand Allianz. Chez Pimco, Matthieu Louanges avait également occupé les postes de responsable de l'activité en France et en Suisse. Robert Hackney assurera la transition avec Matthieu Louanges avant de devenir conseiller de Mehdi Mahmud sur les initiatives stratégiques de First Eagle.