First Citizens BancShares chute, ses prévisions de revenus d'intérêts déçoivent
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 19:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions de la banque régionale First Citizens BancShares FCNCA.O chutent de 8,7 % à 2 015,18 $ ** FCNCA prévoit pour l'exercice 2026 des revenus d'intérêts entre 6,5 milliards de dollars et 6,9 milliards de dollars, alors que les attentes de Wall Street s'élevaient à 6,92 milliards de dollars - données compilées par LSEG.

** "Les prévisions initiales pour 2026 pourraient exercer une certaine pression sur les estimations de BPA", déclare David Long, analyste chez Raymond James.

** "Une matinée difficile pour le titre, alors que les investisseurs digèrent des prévisions qui indiquent un impact d'environ ~(5)% sur les chiffres, et se demandent s'il s'agit ou non de la réduction finale des estimations", déclare Brian Foran, analyste chez Truist.

** 8 des 14 sociétés de courtage recommandent l'action à l'achat ou plus, et 6 la jugent neutre; l'objectif de cours médian est de 2 374,50 $.

** L'action FCNCA a augmenté de 1,6 % en 2025.

Valeurs associées

FIRST CITIZENS RG-A
2 033,1850 USD NASDAQ -7,73%
FIRST CTZNS BANC
71,3000 USD OTCBB 0,00%
