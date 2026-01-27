First Brands réduit progressivement ses principales unités et cherche des acheteurs dans le cadre de la crise de la faillite

First Brands a déclaré lundi qu'elle avait commencé à réduire certaines de ses activités en Amérique du Nord, notamment ses unités Brake Parts, Cardone et Autolite, tout en maintenant le reste de ses activités pendant qu'elle cherche des acheteurs pour ces actifs.

Cette réduction progressive d'activités exclut les autres unités nord-américaines de First Brands et ses activités en dehors de la région, qui continuent à fonctionner pendant que l'entreprise étudie les possibilités de trouver de nouveaux propriétaires.

Le fournisseur de pièces automobiles, qui fabrique des filtres, des freins et des systèmes d'éclairage, s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites à la fin du mois de septembre 2025, accablé par de lourdes dettes résultant d'acquisitions rapides et d'une détérioration de sa situation financière.

First Brands a emprunté 1,1 milliard de dollars pour entamer sa faillite, mais il ne lui reste que 190 millions de dollars en liquidités, ce qui ne lui permettra de poursuivre ses activités que jusqu'à la fin du mois de janvier, a déclaré son avocat au tribunal au début du mois.

Ses principaux prêteurs s'opposent à une demande de second prêt de 700 millions de dollars et font pression pour la liquidation de certaines parties de l'entreprise, a rapporté lundi soir le Wall Street Journal , citant des personnes familières de l'affaire.

Contactée pour un commentaire sur l'article du WSJ, First Brands a renvoyé à sa déclaration faite plus tôt dans la journée sur la réduction progressive de certaines parties de ses activités en Amérique du Nord.

L'année dernière, un juge des faillites américain a ordonné une enquête indépendante de 7 millions de dollars sur First Brands après que des allégations aient fait surface selon lesquelles la société aurait abusé du financement de tiers pour des factures de clients.

"Au cours des derniers mois, nous avons exploré toutes les options disponibles pour assurer le financement et faire avancer le processus de vente des entreprises Brake Parts Inc, Cardone et Autolite", a déclaré Charles Moore, directeur général par intérim de First Brands.

L'effondrement de First Brands met en lumière les tensions croissantes dans le secteur des pièces détachées automobiles et du financement, où d'autres acteurs surendettés, comme la banque automobile à risque Tricolor Holdings, se sont également effondrés, révélant comment les emprunts agressifs et les financements opaques poussent de plus en plus d'entreprises vers la faillite.

Au début du mois, la société a entamé un processus formel de commercialisation et de vente de l'entreprise, soit dans son ensemble, soit en plusieurs parties, dans le cadre de ses efforts pour sortir du chapitre 11 .

Weil, Gotshal & Manges conseille First Brands sur le plan juridique, tandis que Lazard joue le rôle de banquier d'affaires, Alvarez & Marsal celui de conseiller financier et C Street Advisory Group s'occupe de la communication stratégique alors que la société réduit certaines de ses activités.